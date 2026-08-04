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Sieg und Niederlage für Valdez und Viol
"Jetzt haben wir Bock auf mehr!"
von Andreas Meier · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic
Libertad Asuncion - das Team von Nelson Valdez und Co-Trainer Yannick Viol - musste am 3. Spieltag der Primera Division eine 1:2-Niederlage gegen den Club Guarani hinnehmen. Nach zwei Siegen aus drei Spielen rangiert Libertad auf Rang vier der Tabelle.
Yannick Viol hatte es nach dem 1:0-Sieg im Auftaktspiel vor 30.000 Zuschauern gegen Meister Olimpia Asuncion so ausgedrückt: "Wir haben mit diesem Sieg gegen den amtierenden Meister ein Ausrufezeichen gesetzt, haben gezeigt, mit uns ist in dieser Saison zu rechnen. Jetzt haben wir Bock auf mehr!"
Es folgte vier Tage später ein überzeugender 4:1-Erfolg gegen den Recoleta FC und auch die Begegnung am Sonntagabend (südamerikanischer Zeit) gegen den Club Guarani begann für das Valdez/Viol-Team vielversprechend. Libertad ging durch ein Kopfballtor des jungen Oscar Acuna unmittelbar vor der Pause mit 1:0 in Front. Doch ausgerechnet der erst 18-jährige Oscar Acuna sah kurz nach der Pause nach einem Foulspiel die Rote Karte, in Unterzahl verlor Libertad die Begegnung noch mit 1:2.