Sieg und Niederlage für Valdez und Viol "Jetzt haben wir Bock auf mehr!" von Andreas Meier · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Libertad Asuncion - das Team von Nelson Valdez und Co-Trainer Yannick Viol - musste am 3. Spieltag der Primera Division eine 1:2-Niederlage gegen den Club Guarani hinnehmen. Nach zwei Siegen aus drei Spielen rangiert Libertad auf Rang vier der Tabelle.

Yannick Viol hatte es nach dem 1:0-Sieg im Auftaktspiel vor 30.000 Zuschauern gegen Meister Olimpia Asuncion so ausgedrückt: "Wir haben mit diesem Sieg gegen den amtierenden Meister ein Ausrufezeichen gesetzt, haben gezeigt, mit uns ist in dieser Saison zu rechnen. Jetzt haben wir Bock auf mehr!"