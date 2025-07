Sieg und Niederlage für FCS-U19

Die U19 des 1. FC Saarbrücken hat am vergangenen Wochenende gleich zwei Testspiele bestritten. Zunächst gab es am Freitag einen 2:1 (0:0)-Erfolg über Eintracht Trier, dem am Samstag eine 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Darmstadt 98 folgte.

Die FCS-U19 bestritt am vergangenen Wochenende gleich zwei Testspiele. Im Losheimer Gemeindeteil Mitlosheim gab es am Freitag eine Partie gegen Eintracht Trier aus der U19-Regionalliga Südwest, die mit 2:1 (0:0) gewonnen wurde. Nico Grucza konnte nach der Trierer Führung ausgleichen, Devin Güzelcanj erzielte den Siegtreffer für das Team von Trainer Joscha Klauck. Am Samstag trat das FCS-U19-Team dann auf dem Kunstrasenplatz im St. Wendeler Stadtteil Niederkirchen gegen den SV Darmstadt 98 an, diese Begegnung ging 1:3 (0:1) verloren. Einziger Malstatter Torschütze war Emirhan Erdogan, der zu Beginn der zweiten Hälfte ausgleichen konnte. Am kommenden Montag, 14. Juli trifft das FCS-Nachwuchsteam auf der Anlage der SpVgg. Quierschied (Holzer Str.) um 16.30 Uhr auf den FC-Astoria Walldorf aus Nordbaden.