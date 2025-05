Sieg und Niederlage für die SG Höcking Damen

Eine zu hoch ausgefallene 1:5 Niederlage mussten die Damen der SG Höcking/Ganacker/Haidlfing/Pilsting/Zeholfing am vergangenen Donnerstag gegen den TSV Gangkofen hinnehmen. In der Anfangsphase versuchten beide Mannschaften den Weg nach vorn, jedoch waren die Gäste im Abschluss konsequenter und lagen nach 24 Minuten bereits mit 2:0 in Führung. Claudia Hoffmann erzielte nach schönem Passspiel im Mittelfeld in der 27. Minute den verdienten Anschlusstreffer. Weitere Möglichkeiten hatte Leni Schachtner mit einem Lattentreffer und Luisa Eiglsperger, die über das Tor zielte, zum Ausgleich. Nach der Pause tankte sich die starke Mittelstürmerin durch die Abwehr und lies der Torhüterin keine Chance zum 3:1. Danach lies die Kraft und Konzentration nach und die Gäste kamen durch zwei weitere Treffer zum verdienten Sieg, der bei besserer Chancenauswertung nicht so deutlich geworden wäre.

Am Samstag waren die Mädels um das Trainerduo Jacob Tomahogh/Leon Eiglsperger beim SC Gollerbach zu Gast und gewannen klar mit 7:1. In der Anfangsphase konnten die Gastgeber sehr gut mithalten und eine nicht konsequente Verteidigung der Stürmerin brachten die Gollerbacher mit 1:0 in Führung. Man brauchte bis zur 28. Minute als Luisa Eiglsperger schön durchgespielt wurde und ins lange Eck den Ausgleich erzielte. Bettina Reseneder erzielte kurz vor der Pause die Halbzeitführung. Danach liesen die tapfer kämpfenden Gastgeber nach und die SGlerinnen kamen ihrerseits zu vielen Chancen. So tankte sich Hanna Fischer in der 47. Minute durch das Mittelfeld und erzielte das 3:1. Danach war es ein Spiel auf ein Tor mit vielen Torszenen. Jeweils zwei Treffern von Leni Schachtner und Sophia Waas in regelmäßigen Abständen sorgten für den verdienten Sieg.