Sieg und Aufstieg für die U19 des Osterrönfelder TSV von Markus Till · Heute, 19:31 Uhr · 0 Leser

Der Meister der Landesliga Schlesiwg - Osterrönfelder TSV. – Foto: Markus Till

Groß war der Jubel auf der gut besuchten Tribüne des Kunstrasenplatzes in Osterrönfeld nach den letzten 90 Heimspielminuten der Saison in der A-Jugend-Landesliga Schleswig. Gerade war der Aufstieg der U19 des Osterrönfelder TSV dank eines 5:2 (2:1) von Blau-Gelb über die SG Breitenburg fixiert worden.

Ausgelassen feierten die Spieler und ihr Trainerteam den riesigen Erfolg. Direkt nach dem Spiel überreichte Heiko Schäfer vom Schleswig-Holsteinischen Fußballverband Wimpel und Medaillen an den frischgebackenen Oberliga-Aufsteiger. Dass es zum Happy End kommen durfte, hatte die Mannschaft am Ende individuellen Glanzleistungen zu verdanken, wie Trainer Jan Peetz nach dem Spiel erklärte.

Heiko Schäfer vom Schleswig-Holsteinischen Fußballverband übergibt seine Glückwünsche an OTSV-Kapitän Moritz Pannek. – Foto: Markus Till

Führung – Ausgleich – Führung OTSV

Denn bevor die Feierlichkeiten richtig Fahrt aufnehmen konnten, gab es ein wichtiges Spiel zu absolvieren. Die SG Breitenburg war der direkte Verfolger und hätte mit einem Sieg nach Punkten mit dem TuS Nortorf und dem OTSV gleichziehen können. Das Spiel begann grandios für den Gastgeber. Eine Ecke von Regisseur Marko Grbavac versenkte Hannes Kaminski aus kurzer Distanz per Kopf zur zunächst beruhigenden Führung (4.).

Der auffällige linke Offensivmann der Blau-Gelben, Carl-Felix von Bargen, ließ seine technischen Fertigkeiten in Annahmen und Dribblings immer wieder aufblitzen, konnte aber erste Annäherungen an das gegnerische Tor zunächst nicht in Zählbares ummünzen. Nachdem das Spiel ein wenig dahin plätscherte, kam der Gast überraschend zum Ausgleich. Finjas Hinrichs vollendete einen langen Ball über die anfällige rechte Abwehrseite der Osterrönfelder hinweg zum 1:1 (33.). Noch vor der Pause aber kam der OTSV durch Von Bargen mit einem sehenswerten und fulminanten Abschluss von jenseits der Sechzehnmetermarke zur erneuten Führung – 2:1 (41.).

Hannes Kaminski sorgt mit seinem Kopfball nach Ecke früh für die 1-0-Führung des OTSV. – Foto: Markus Till

Keine Chancen mehr für den Gastgeber – Breitenburg nutzt die Chance Im zweiten Durchgang ließen die Hausherren jegliche Offensivkunst und Gefährlichkeit vermissen und luden die Gäste aus Lägerdorf förmlich zum erneuten Ausgleich ein. Zwei sogenannte Hundertprozentige blieben noch ungenutzt, ehe erneut Hinrichs den Ball nach einer Ecke völlig freistehend per Kopf über die Linie drückte – 2:2 (73.). Jetzt war man auf der Tribüne auf die Reaktion gespannt. Wie würde sich wohl die letzte Viertelstunde darstellen? Konnten die Gastgeber doch noch einmal in die Partie zurückfinden und den ersehnten Aufstieg festzurren? Sie konnten – und wie! Der erst kurz zuvor eingewechselte Bo Jeppe Truschkowski zeigte sofort sein Können und versenkte die erste sich bietende Gelegenheit zum Führungstreffer in der 77. Minute.

Bo Jeppe Truschkowski bejubelt seinen Treffer zur 3-2-Führung des OTSV. – Foto: Markus Till