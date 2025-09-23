Sieg überschattet von Verletzungen

Unsere erste Mannschaft landet auch im zweiten Spiel einen verdienten Sieg. Nach einer frühen traumhaften Führung durch Kevin Humm, der nach 20 Minuten verletzt ausgewechselt werden musste, neutralisierte man sich vor der Pause. Bitter war allerdings, dass Tim König, der für Kevin Humm kam, sich ebenfalls verletzte und ersetzt werden musste. Die beste Torchance vor der Pause zu erhöhen hatte Mika Benz. Direkt nach der Pause dann ein Nebringer Doppelschlag.

Nach Böblinger Eckball konterte Mika Benz alleine ab der Mittellinie und schob von links rechts unten ein. Direkt danach schob Johannes Ormos nach einem Eckball flach ein. Man kontrollierte im Anschluss das Spiel. Nach 70 Minuten gelang den Gastgebern aus dem Nichts das 1:3. Mika Benz stellte mit einem direkt verwandelten Freistoß umgehend den alten Abstand wieder her. Das 2:4 kurz vor dem Ende war dann nur noch Ergebniskosmetik.