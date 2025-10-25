Sieg über Schlusslicht TVD Velbert ist für den 1. FC Wülfrath Pflicht

1. FC Wülfrath – TVD Velbert. Vor keinem der bisher zehn Meisterschaftsspiele in der Landesliga, Gruppe 1, galt Aufsteiger Wülfrath als Favorit. Am Sonntag, Anstoß 15 Uhr im Lhoist Sportpark, im Derby gegen den TVD Velbert ist das anders – zumindest der Papierform nach. Selbst wenn die Kalkstädter immer noch auf den ersten Heimsieg in der höheren Liga warten, an der Favoritenrolle kommt das Team von Joscha Weber nicht vorbei. Unabhängig davon, dass im Fußball „alles möglich ist“, gegen das Schlusslicht sind drei Zähler, wie es so schön heißt, alternativlos.
Noch ohne einen einzigen Punkt und einem Torverhältnis von 6:24 kommen die Schlossstädter zum Erbacher Berg. Zuletzt kassierte das Team von Chefcoach Cihan Yildirim eine 0:7 (0:4)-Heimklatsche gegen Bergisch Born. Fast hat es den Anschein, als sollte der TVD, der viele Jahre eine gute Rolle in der Oberliga spielte, nach dem Abstieg im Juni gleich in die Bezirksliga durchgereicht werden. „Auch dieses Derby muss erst einmal gespielt werden. Der TVD unterlag Bergisch Born zwar deutlich, die Ergebnisse in den Spielen davor waren aber oft nur knapp. Von daher ist Respekt durchaus angebracht. Genauso ist aber auch unser längst überfälliger erster Sieg vor heimischer Kulisse Pflicht. Allein schon für unsere Fans, die uns immer unterstützen“, betont Joscha Weber.
Der FCW-Chefcoach, der in seiner Zeit als Spieler (Landesligaaufstieg 2018) beim TVD zu tun hatte, sagt aber auch: „Das 4:0 in Gnadental hat uns allen gutgetan. Der dritte Zu-Null-Auswärtssieg zeigte aber auch, was möglich ist, wenn die Einstellung zu hundert Prozent stimmt. Nichts anderes erwarten wir am Sonntag von unserer Mannschaft. Es gibt keinen Grund, den Gegner zu unterschätzen. Wir haben jetzt mit Rang vierzehn den Relegationsplatz erreicht, wollen aber natürlich weiter nach oben.“ Zur Wahrheit gehört indes auch, dass dem nach dem Abstieg im Sommer völlig neu zusammen gestellten Gäste-Kader, zumindest als funktionierende Mannschaft, die Qualität für die Landesliga augenscheinlich noch fehlt.
Gleich eine Reihe seiner Teamkollegen liefen vor ihrer Zeit in Wülfrath bereits für die Velberter auf. Die ehemals engste Verbindung zum Verein hat allerdings Maik „Blecki“ Bleckmann. Insgesamt zehn Saisons trat der 37-jährige FCW-Kapitän für den TVD an: „Dazu zählen auch meine in keiner Statistik erfassten ersten zwei Jahre bei den Senioren, als der Verein noch in der Kreisliga A und Bezirksliga spielte. Die zweite Phase ab 2015 war dann für mich persönlich und auch den Verein eine sehr positive Zeit, als wir zweimal in Folge von der Bezirksliga bis in die Oberliga aufstiegen. Aber es hat sich dort, auch aus finanziellen Gründen, vieles verändert. Es besteht zwar noch eine gewisse Verbundenheit, mehr aber auch nicht.“
Der ehemalige Regionalligaspieler (SSVg Velbert), seit September 2023 in Diensten des FCW, sagt vor dem Sonntag-Duell: „Der Sieg in Gnadental war wichtig für unser Vertrauen in die eigene Stärke. Es ist ja nicht unser Anspruch, gegen den Abstieg zu kämpfen. Wir haben alle die Qualität und auch Mentalität, um im gesicherten Tabellenmittelfeld mitzumischen. Da war die starke Leistung letzten Sonntag schon mal ein wichtiger Schritt.“ Bleckmann ergänzt: „Daran gilt es anzuknüpfen, mit der richtigen Einstellung und der nötigen Überzeugung. Wir müssen dem Gegner von Anfang an klar machen, wer Herr ist in unserem Stadion.“