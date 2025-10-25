Wülfrath ist gegen das Schlusslicht gefordert. – Foto: spieltag.fotografie

Sieg über Schlusslicht TVD Velbert ist für den 1. FC Wülfrath Pflicht Im Landesliga-Derby ist der 1. FC Wülfrath erstmals in dieser Saison in der Favoritenrolle. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 FC Wülfrath TVD Velbert

1. FC Wülfrath – TVD Velbert. Vor keinem der bisher zehn Meisterschaftsspiele in der Landesliga, Gruppe 1, galt Aufsteiger Wülfrath als Favorit. Am Sonntag, Anstoß 15 Uhr im Lhoist Sportpark, im Derby gegen den TVD Velbert ist das anders – zumindest der Papierform nach. Selbst wenn die Kalkstädter immer noch auf den ersten Heimsieg in der höheren Liga warten, an der Favoritenrolle kommt das Team von Joscha Weber nicht vorbei. Unabhängig davon, dass im Fußball „alles möglich ist“, gegen das Schlusslicht sind drei Zähler, wie es so schön heißt, alternativlos.

Gegner wird nicht klein geredet Noch ohne einen einzigen Punkt und einem Torverhältnis von 6:24 kommen die Schlossstädter zum Erbacher Berg. Zuletzt kassierte das Team von Chefcoach Cihan Yildirim eine 0:7 (0:4)-Heimklatsche gegen Bergisch Born. Fast hat es den Anschein, als sollte der TVD, der viele Jahre eine gute Rolle in der Oberliga spielte, nach dem Abstieg im Juni gleich in die Bezirksliga durchgereicht werden. „Auch dieses Derby muss erst einmal gespielt werden. Der TVD unterlag Bergisch Born zwar deutlich, die Ergebnisse in den Spielen davor waren aber oft nur knapp. Von daher ist Respekt durchaus angebracht. Genauso ist aber auch unser längst überfälliger erster Sieg vor heimischer Kulisse Pflicht. Allein schon für unsere Fans, die uns immer unterstützen“, betont Joscha Weber.

Morgen, 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath FC Wülfrath TVD Velbert TVD Velbert 15:00 PUSH Der FCW-Chefcoach, der in seiner Zeit als Spieler (Landesligaaufstieg 2018) beim TVD zu tun hatte, sagt aber auch: „Das 4:0 in Gnadental hat uns allen gutgetan. Der dritte Zu-Null-Auswärtssieg zeigte aber auch, was möglich ist, wenn die Einstellung zu hundert Prozent stimmt. Nichts anderes erwarten wir am Sonntag von unserer Mannschaft. Es gibt keinen Grund, den Gegner zu unterschätzen. Wir haben jetzt mit Rang vierzehn den Relegationsplatz erreicht, wollen aber natürlich weiter nach oben.“ Zur Wahrheit gehört indes auch, dass dem nach dem Abstieg im Sommer völlig neu zusammen gestellten Gäste-Kader, zumindest als funktionierende Mannschaft, die Qualität für die Landesliga augenscheinlich noch fehlt.