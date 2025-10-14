Sieg über Mainz 05: Issel im DFB-Pokal-Achtelfinale

Thalida Olayo brachte die Gastgeberinnen kurz vor der Halbzeit nach einer Ecke in Führung. Emely Schabbach erhöhte nach einem frühen Ballgewinn. Aimée Conty verkürzte für die Mainzerinnen (57.), doch drei Minuten später waren die Gäste nach einer Roten Karte nur noch zu zehnt. In Überzahl sorgte die erst kurz zuvor eingewechselte Annika Hower für die Vorentscheidung. „Von Anfang an war es ein sehr umkämpftes Spiel mit einigen guten Chancen“, sagte das Trainergespann Lea Ehlenz/Louis Kaufmann. „Mit großem Teamgeist, einer kämpferischen, aber auch spielerisch starken Leistung haben wir uns den verdienten Einzug in die dritte Runde gesichert. Jetzt freuen wir uns auf ein spannendes Achtelfinal-Los.“

Hier geht's zur Bildergalerie

Frauen-Regionalliga: TuS Issel – 1. FFC Montabaur ⇥2:3 (1:2)

Trotz halbstündiger Überzahl musste sich der TuS Issel dem 1. FFC Montabaur geschlagen geben. Dabei brachten Marie Fischer und Zita Lauer die Gäste schon nach einer knappen Viertelstunde mit 2:0 in Führung. Alina Knobloch glich noch vor der Pause aus. Als Torschützin Lauer nach einer Stunde per Ampelkarte vom Platz gestellt wurde, keimte beim TuS noch einmal die Hoffnung auf. In der 80. Minute war es dann allerdings Fischer, die mit dem 3:1 für die Vorentscheidung sorgte. Anne Blesius‘ Treffer kurz vor Schluss kam zu spät. Lara Ballmann, die den urlaubenden Dusko Radic vertrat, bilanzierte: „Ein Punkt wäre aufgrund des Spielverlaufs mindestens verdient gewesen, aber wir haben es über 90 Minuten zu selten geschafft, unsere geplanten Spielzüge durchzubringen.“

Issel: Sophie Olinger - Maja Zimmer (84. Finja Schultze), Emily Alten, Lea Fricke, Antonia Dietsch, Julia Oberhausen (68. Janina Fryns), Alina Knobloch, Anne Blesius, Emely Schabbach, Savina Festa (84. Victoria Dietsch), Lea Scherer

Tore: 0:1/1:3 Marie Fischer (5./80.), 0:2 Zita Lauer (17.), 1:2 Alina Knobloch (31.), 2:3 Anne Blesius (90.)

Gelb-Rote Karte für Zita Lauer (61., 1. FFC Montabaur)

A-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – FC Rot-Weiß Koblenz ⇥4:2 (1:0)

Maximilian Marx brachte die Eintracht in Führung – in den vergangenen Wochen waren einige SVE-Spieler immer wieder vom Punkt aus gescheitert. So auch erneut im weiteren Verlauf: Beim Stand von 3:0, nachdem David Wacht und Noah Dienhart getroffen hatten, vergab Trier den nächsten Strafstoß. Das 4:0 holte dann allerdings Dienhart nach. „Wir haben von den letzten sechs Elfmetern nur einen getroffen, das ist desolat“, weiß Trainer Christian Esch. Er lobte dafür aber die Leistung seiner Mannschaft: „Im Vergleich zu den Spielen zuvor haben wir es geschafft, unsere Chancen, die durch Kombinationen schön herausgespielt waren, effektiv zu nutzen. Es war ein Topspiel.“ Durch einige Wechsel ging in der Schlussphase die Spannung ein wenig verloren, sodass Koblenz noch zwei Treffer erzielte. Ein Sonderlob gab für Torhüter Matthias Fettes, „der uns durch sensationelle Paraden im Spiel gehalten hat“, so Esch.

SVE: Matthias Fettes - Jannik Heinzen, Louis Hermann (73. Dorian Kisoka), David Wacht, Inza Yere (84. Nevio Marasa), Noah Dienhart (77. Ryan Douglas-Lowe), Phil Heck, Leonard Petry, Illia Kushnarenko (73. Bastian Süß), Maximilian Marx, Till Zimmer (80. Julian Wingerath)

Tore: 1:0 Maximilian Marx (28., FE), 2:0 David Wacht (51.), 3:0/4:0 Noah Dienhart (57./70.), 4:1 unbekannt (87.), 4:2 Mustafa Ayan (90.+3)

C-Junioren-Regionalliga: TuS Koblenz – Eintracht Trier ⇥3:0 (2:0)

Zur Pause lag die Eintracht bereits mit 0:2 im Hintertreffen, am Ende hieß es 0:3. „Wir hatten sehr viel Ballbesitz und viel Spielanteile“, sagte Max Herres. „Wir sind aber auf einen sehr kampfstarken Gegner getroffen und haben der Härte und Mentalität nicht genug entgegengesetzt. Demnach geht der Sieg für Koblenz in Ordnung“, resümierte der Trainer.

SVE: Leo Weber - Dmytro Halushka, Agon Abdiu, Alexander Damianakis, Natan Zieba, Max Musiol, Mathis Fuchs (36. Tim Jakobi), Benjamin Maksuti, Luis Schmitt, Dylan Servais, Henri Thum (36. Alexander Heinen)

Tore: 1:0/2:0/3:0 unbekannt (10./35./58.)

SpVgg Trier - Wormatia Worms ⇥0:6 (0:2)

Die Auftritte des Neulings aus dem Trierer Süden ähneln sich von Woche zu Woche: Spielerisch hält das Team von Trainer Pascal Schramm – wie auch am Samstag gegen Worms – zunächst gut mit, bringt sich dann aber durch individuelle Fehler ins Hintertreffen. „Kleinigkeiten geben den Ausschlag. Dieses Hinterherlaufen macht dann den Kopf und die Beine müde“, weiß der Coach. Im zweiten Durchgang erlahmten die Kräfte der Hausherren, und die Rheinhessen fuhren einen Kantersieg ein. Aufgrund einiger Ausfälle wirkte erneut eine Handvoll Spieler aus der U14 mit. Benjamin Felten, Jasper Mergens und Leonard Biefel feierten sogar ihr Regionalligadebüt. „An ihnen lag es sicher nicht. Vielmehr erwarte ich von denen, die fest zum Kader gehören und vier Mal die Woche trainieren, mehr“, stellt Schramm klar.

SpVgg: Andor Philippi (53. Moritz Güntzer) - Hugas Vaitenkovas (45. Leonard Biefel), Max Bertram, Yoan Fink, Marko Projic, Hannes Framing, Lennox Zehren, Miguel Pereira da Silva (42. Jasper Mergens), Karim El Abdallah (54. Benjamin Felten), Jona Iram, Ayodeji Justin Akinyemi (54. Abass Nazari).

Tore: 0:1 Ali Kosar (9.), 0:2 Yoan Fink (Eigentor, 33.) 0:3, 0:5 Marius Völpel (39., 52.), 0:4 John-Tshibuaya Mukanya (51.), 0:6 Johann Schuff (61.)