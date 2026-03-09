Sieg über die Zeit gerettet!

Nach der Winterpause sollte man meinen, dass eine gewisse Eingewöhnungszeit im ersten Pflichtspiel notwendig wäre, doch dies war nicht der Fall. Bereits nach knapp 2 Minuten klingelte es nach Einwurf und Kopfballverlängerung, Torschütze war, ebenfalls per Kopf, Jonas Ilg. Nur fünf Minuten später setzte Weisensee aus der Zentrale heraus Baumann auf der linken Seite ein, dieser blieb im Tempo und netzte unten flach im langen Eck ein. Die Gäste wachten nun etwas auf, ohne aber vorne gefährlich zu werden. So blieb es die restliche erste Hälfte hindurch relativ unspektakulär, Chancen gab es wenn dann nur vor dem Gästetor. Aus einer dieser Aktion spielte Baumann quer auf Weisensee, der das 3:0 machte. Nach dem Seitenwechsel blieb man klar am Drücker und hatte mehrere herausragende Tormöglichkeiten, die man aber allesamt nicht verwerten konnte. So erzielte Eckl aus dem Nichts das 3:1 in der 61.Minute und nur wenige Minuten später sogar das 3:2. Dies stellte den Spielverlauf total auf den Kopf, denn von nun an musste man stark verteidigen. Die Gäste machten einiges an Druck, außer einer Chance von Kurz ließ man aber insgesamt wenig zu. So zitterte man sich durch zum am Ende knappen, aber verdienten Heimsieg.