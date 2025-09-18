Sieg trotz Rückstand zur Pause - Düdingen gewinnt in Sissach

Am 4. Spieltag reisten die SC Düdingen Frauen ins Baselbiet zum SV Sissach.

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie, geprägt von vielen Zweikämpfen, Fouls und Unterbrüchen – ein richtiger Spielfluss kam zunächst nicht zustande. Die Gastgeberinnen versuchten mit langen Bällen und hohem Pressing Druck aufzubauen, während Düdingen in dieser Phase oft zu hektisch und unpräzise agierte. Nach einem Fehler im Spielaufbau nutzte Sissach die Gelegenheit eiskalt aus und ging in Führung. Nur wenige Minuten später hätten sie diese sogar per Elfmeter ausbauen können, doch Ophélie Bourgeois parierte stark und hielt ihr Team im Spiel. Spätestens danach kippte die Partie zusehends zugunsten der Gäste aus Freiburg.

Nach der Pause kamen die Düdingerinnen druckvoll und bestimmt aus der Kabine. Bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff wurde Cassy Jacquat nach einem schönen Spielzug im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Ronja Brüllhardt souverän zum 1:1-Ausgleich. Ab diesem Zeitpunkt übernahm Düdingen das Spieldiktat, liess den Ball gut laufen und erarbeitete sich mehrere Chancen. Das 2:1 fiel nach einem herrlich herausgespielten Angriff durch die eingewechselte Tania Neves.

Sissach blieb vor allem bei Standards gefährlich und fand selten mehr spielerische Lösungen. Mit viel Einsatz und mannschaftlicher Geschlossenheit verteidigten die Senslerinnen ihre Führung. Kurz vor Schluss belohnten sie sich mit dem 3:1: Über mehrere Stationen herausgespielt, vollendete die junge Jokerin Leana Monnard.

Der Sieg war – vor allem aufgrund der starken zweiten Halbzeit – verdient. An den Schrauben muss aber auch in der neuen Trainingswoche fleissig weiter gedreht werden, um in der Spitzengruppe zu bleiben.