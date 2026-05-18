"Sieg schon beim Aufwärmen gespürt" - Vorwärts Nordhorn schlägt Melle

Lucas Völkerink brachte die Gastgeber bereits in der 4. Minute in Führung, ehe Sunwinder Singh per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte (29.). Kurz vor der Pause sorgte Levin Heidrich mit dem 3:0 für die Vorentscheidung (45.+1), bevor Dennis Greiff in der Schlussphase noch für Melle verkürzte (88.). Damit wurde exakt das Hinspielergebnis wiederholt.

Trainer Viktor Maier zeigte sich nach der Partie sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Beim Aufwärmen habe ich schon gemerkt, dass die Punkte in Nordhorn bleiben“, sagte der Coach nach dem Heimsieg. Besonders die spielerischen Phasen seiner Mannschaft gefielen ihm: „Wir waren diszipliniert in unseren Abläufen und hatten viele gute Phasen, in denen wir den Ball schnell laufen lassen haben.“

Auch die Standardsituationen hob Maier hervor. „Die Standards wurden scharf reingeschlagen und im Zentrum hatten wir ein gutes Timing“, erklärte der Trainer. Nun richtet sich der Blick bereits auf die kommende Härteprüfung: „Jetzt wollen wir uns gut erholen und uns aufs Derby freuen.“

Vorwärts Nordhorn bleibt also Tabellenführer und hat zwei Punkte Abstand auf die Konkurrenz. Melle hingegen verlor erstmals nach drei ungeschlagenen Spielen in Serie und bleibt auf dem neunten Platz. Der Klassenerhalt ist noch nicht in trockenen Tüchern.