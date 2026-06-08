Sieg reicht nicht zur Meisterschaft

– Foto: Lorena Pietler

Ramlingen erfüllt seine Pflichtaufgabe am letzten Spieltag, doch der Titel geht dennoch an die SG 74 Hannover. Am Ende entscheidet das Torverhältnis.

Die Gäste erwischten einen guten Start und gingen bereits in der 11. Minute durch Patrick Neuhaus in Führung. Mit dem 0:1 ging es auch in die Halbzeitpause.

Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II hat sein letztes Saisonspiel beim TSV Kirchrode mit 2:1 gewonnen, die Meisterschaft in der Bezirksliga Hannover Staffel 2 jedoch knapp verpasst.

Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Maximilian Runge auf 2:0 (51.) und brachte Ramlingen damit auf Kurs. Der TSV Kirchrode gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte durch Finn Menking in der 75. Minute auf 1:2.

Weitere Treffer fielen nicht mehr. Unter der Leitung von Schiedsrichter Aaron Sebastian Richter brachte die Mannschaft von Trainer Darijan Vlaski den Vorsprung über die Zeit und sicherte sich damit den 24. Saisonsieg.

Im Fernduell um die Meisterschaft erledigte auch die SG 74 Hannover ihre Aufgabe, allerdings erst in letzter Sekunde. Beim TuS Garbsen erzielte der Tabellenführer den entscheidenden Treffer zum 2:1-Sieg in der siebten Minute der Nachspielzeit und verteidigte damit die Spitzenposition. Dadurch beendeten beide Mannschaften die Saison mit 75 Punkten. Den Titel sicherte sich die SG 74 Hannover aufgrund des besseren Torverhältnisses. Auch der TSV Stelingen, der sein Auswärtsspiel beim MTV Engelbostel-Schulenburg mit 4:0 gewann, blieb bis zum letzten Spieltag im Rennen und schloss die Saison mit 74 Punkten auf Rang drei ab.

So bleibt für Ramlingen/Ehlershausen II nach einer starken Saison der zweite Tabellenplatz – punktgleich mit dem Meister und nur aufgrund des Torverhältnisses hinter der SG 74 Hannover.

TSV Kirchrode – SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 1:2

TSV Kirchrode: Fynn-Ronan Redmann, Patrick Bartkiewicz, Paul Dietrich, Lev Zhuravlov, Manuel Wagner, Moritz Bergmann, Bosh Adam Musab, Selwyn Obregon-Hemmerle, Paul-Luis Hilzendeger, Felix Nzonene, Finn Menking - Trainer: Dominik Standke

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Johann Ridtschenko, Maximilian Runge, Finn Beeneken, Hakim Ahmed Hikmat (66. Zakariya Abdoun), Pablo Saavedra-Gerke, Tibor Strutzke, Jeremy Lee Finsel (16. Sebastian Daecke), Ahmed Khaldi (35. Bajo Kabiro), Torben Tepper, Patrick Neuhaus, Leon Scholochow - Trainer: Darijan Vlaski

Schiedsrichter: Aaron Sebastian Richter

Tore: 0:1 Patrick Neuhaus (11.), 0:2 Maximilian Runge (51.), 1:2 Finn Menking (75.)