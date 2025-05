Sieg ohne Happy End

Die Partie im Jade-Stadion begann temporeich. Gastgeber Wilhelmshaven verabschiedete Trainer Florian Schmidt und startete motiviert – Atlas war jedoch hellwach. Marlo Siech brachte die Gäste nach einer Ecke per Kopf früh in Führung (16.), doch Wilhelmshaven glich durch Boungou nach gut einer halben Stunde überraschend aus (31.). Kurz vor dem Pausenpfiff stellte Lamine Diop mit einem abgeklärten Treffer auf 2:1 (45.+3) – zu diesem Zeitpunkt war Atlas in der Live-Tabelle Zweiter, denn in Hannover stand es zwischen Arminia und Schöningen noch 0:0.

Atlas erhöht – Hoffnung lebt, bis Schöningen explodiert