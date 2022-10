Sieg nach Rückstand – FV Ottersdorf v.s. SV Sasbach 2:1

Der SV Sasbach spielte von Beginn an mit und wollte in diesem Spiel unbedingt punkten, das war ihnen anzumerken. In einer von uns schwachen ersten Hälfte kam der SV Sasbach bereits in der 8. Minute durch einen Fehler in unserer Abwehrreihe zum 0:1.

Das versöhnliche Ende einer schwachen Hälfte kam dann kurz vor der Pause, als Stefan Kalkbrenner nach Zuspiel von Moritz Götz in der 43. Minute zum 1:1 Ausgleich traf.

Die Worte von Mario Kamerla in der Pause scheinen gewirkt zu haben, die Jungs kamen mit verbesserter Leistung aus der Pause.

In der 50 Minute dann eine von Manuel Herr erspielte Ecke, welche Samuel Heck scharf reinbringt und von Eugen Tjart zum 2:1 verwertet wird.

Fort an entwickelte sich ein Spiel, in dem es keine großen Highlights gab und sich erneut das aktuelle Problem in unserer Offensive zeigte. Die Chancenverwertung ist aktuell einfach zu gering und sorgt dafür, das Spiele lange offen bleiben und dem Gegner immer die Chance geboten wird ins Spiel zurückzukommen.