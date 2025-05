Sieg nach Meisterehrung

Nach der Meisterehrung und dem frühen Rückstand kam für die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken doch noch ein weiterer positiver Aspekt im Auswärtsspiel in Göttelborn als Gast der SV Elversberg hinzu. Dabei gingen die Gastgeberinnen durch Ella Sophie Höh bereits in der 3. Minute in Führung. Doch Ines Peiffer konnte bereits 120 Sekunden später ausgleichen. Den Siegtreffer erzielte die gerade eingewechselte Mara Pfüll in der 25. Minute mit tten einem verwandelten Strafstoß. FC S-Trainer Tobias Grimm sagte nach dem Spiel: "Wir hatten vor dem 1:0 schon zwei Chancen, kommen nach dem Gegentreffer gleich zurück. Dann müssen wir Hannah Dietrich ersetzen. Aber die eingewechselte Mara Pfüll trifft dann per Elfmeter. Wir waren in der ersten Halbzeit besser, im zweiten Durchgang kam Elversberg besser ins Spiel, dennoch hätten wir durch Huwer das erlösende 1:3 machen können, als sie den Pfosten traf. Alles in allem war es wegen der besseren ersten Hälfte ein verdienter Sieg für uns."