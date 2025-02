Sieg nach Leistungssteigerung zur Pause - Zweie Neue vorgestellt

Das Spiel begann mit wie erwartet sehr aggressiven Gästen, die die klassenhöhere Team aus Schwabing früh attackierten und den Spielaufbau zu stören. Mit diesem Mittel stellten die Mannschaft aus Sendling die Haide durchaus vor Probleme, kam aber selbst nicht wirklich gefährlich zum Abschluss. Mitte des ersten Durchgangs kamen die Hausherren dann besser ins Spiel und begann die aufgrund der hochstehende Gäste sich bietenden Räume besser zu bespielen. Die Führung resultierte dann aus einer guten Kombination über Clnych und Todorovic , die Mühlbauer als eingelaufener Außenverteidiger zur Führung verwertete. Die Gäste nutzen dann mit einem langen Ball eine Unaufmerksamkeit und fehlenden Druck ihre erste klare Chance zum 1:1. Die erneute Führung durch Rayan Ismail Ali wurde aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung zurückgenommen. Mit 1:1 ging es in die Pause. Ein Klassenunterschied war bis dahin nicht ersichtlich.

Zur Pause kamen die Gastgeber mit drei Neuen und einem veränderten System aus der Pause. Direkt nach der Pause stellte der auffällige Clnych per Fernschuss auf 2:1. Für die Aktion des Tages sorgte der eingewechselte Stockinger dann in der 60. Minute. Er vernaschte die gesamte Hintermannschaft der Gäste und konnte nur mit einem Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte er selbst. Danach war der Widerstand endgültig gebrochen und die Gastgeber stellte noch auf 5:1 durch Mühlbauer (70.) und Markl (79.). Vorlagengeber war jeweils der starke Todorovic.

Am Ende ein aufgrund der 2.Halbzeit auch in der Höhe verdienter Sieg. Gerade in der Anfangsphase waren die Kicker vom SV München West II aber ein ebenbürtiger Gegner.

Kommende Woche ist der Gegner am Samstag im dritten Test Kreisligist TSV Dachau 1965 II.

Auch personell können sich Rosario, Wiese und Co. auf zwei Neuzugänge freuen. Mit Victor Hertin kehrt ein ehmaliger Jugendspieler der Haide zurück zu seinen Wurzeln. Außerdem stößt mit Moritz Fest ein ehmaliger Mitspieler (SV Burgweinting, SG Walhalla, DJK Regensburg 06) von Trainer Krapf, Wild, Tsakpinis, Markl und Butzmann zur Haide. Beide Spieler sind fürs Mittelfeld eingeplant und werden die Truppe fußballerisch und charakterlich weiter verbessern.