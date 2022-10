Sieg nach intensivem Spiel

Unsere Mannschaft erwartete eine starke Gäste-Elf und stellte sich auf ein enges Duell ein. Die anwesenden Zuschauer sahen ein interessantes Spiel mit vor allem in der 1. Halbzeit vielen Chancen. Die Gäste aus Tanna/Gefell drückten sofort aufs Gaspedal und hatten bereits in der 1. Minute eine große Chance, unser Torwart Martin Behnke konnte den Rückstand aber gerade noch verhindern. Doch nach 4 Minuten war auch er machtlos, als Noel Wachter aus 16 Metern abzog und den Ball flach im langen Eck zum 0:1 unterbrachte. Die frühe und verdiente Gästeführung sollte aber nicht lange halten, denn fast im direkten Gegenzug setzte sich Paul Pfaffendorf im Strafraum durch und wurde dann zu Fall gebracht. Der souverän leitende Schiedsrichter Mike Voss zeigte sofort auf den Punkt. Max Wachter trat an und verwandelte in der 6.Minute sicher zum 1:1. Das sollte der Weckruf für die Aland-Elf gewesen sein, denn von nun an spielte nur noch unsere SG. Mit guten Angriffen über beide Außenbahnen erspielte man sich nun Chance um Chance, doch Max Wachter und Paul Pfaffendorf scheiterten einige Male am Gästetorwart Christoph Reinhardt oder an der vielbeinigen Abwehr, die oft gerade noch klären konnte. Auch die Gäste versuchten immer nach vorne zu spielen, doch unsere Mannschaft verteidigte nun konsequenter. So ging es mit dem 1:1 in die Halbzeit.

In der 2. Halbzeit sollte es genauso weitergehen, schnelles Pressing und Angriffe über die schnellen Außenspieler. Nach einem Ballgewinn am gegnerischen 16er hatte Max Wachter die Chance zur Führung, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Die Gäste, bei Freistößen und Ecken stets gefährlich, konnten allerdings auch in Führung gehen. Bei einem Freistoß in der 65. Minute aus dem Halbfeld flog der Ball an allen vorbei in Richtung Tor, doch Ben Aland konnte gerade noch auf der Linie klären. Das Tor zum 2:1 sollte dann unsere SG in der 73. Minute schießen. Ein herrlicher Pass von Jonathan Adler brachte Paul Pfaffendorf in Szene, der sich stark durchsetzte und den Ball wunderbar im langen Eck versenkte. Die Gäste wollten nun natürlich offensiver agieren, die Aland-Elf nutzte dies zur Vorentscheidung. Nach einem Konter und Pass von Paul Pfaffendorf kam Tobias Klett in der 79.Minute 18 Meter vor dem Tor an den Ball und platzierte diesen perfekt hoch im Eck zum 3:1. Im Anschluss sollte nicht mehr viel passieren, unsere SG verteidigte weiterhin konsequent und brachte den verdienten Sieg über die Zeit.

Die Aland-Elf sicherte sich damit den 3 Sieg in Folge, so kann es gern weitergehen. Am kommenden Sonntag reist unsere 2. Mannschaft zum Auswärtsspiel nach Gahma.