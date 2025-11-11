Sieg nach 0:2 – Borussia beendet gegen Ingolstadt den Negativlauf

Vier Spiele in Folge blieben die Frauen von Borussia Mönchengladbach zuletzt ohne Sieg in der 2. Bundesliga. Die gute Ausgangslage nach einem guten Saisonstart verblasste von Woche zu Woche. Und auch im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt schien sich der negative Trend der vergangenen Spiele fortzusetzen: Das Team von Trainer Jonas Spengler lag zwischenzeitlich bereits 0:2 zurück.
Im ersten Durchgang bestimmten die Gäste aus Ingolstadt über weite Strecken das Geschehen. Bereits in der neunten Minute nutzte Annika Kömm die erste Chance zur Ingolstädter Führung, als sie auf der linken Seite per Hackentrick von Emma Kusch bedient wurde, und freistehend vor VfL-Torhüterin Jil Frehse zum 1:0 einschoss. In der 13. Minute jubelten die Ingolstädterinnen erneut, doch ein Kopfballtreffer von Anna-Lena Fritz wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Ingolstadt ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und blieb weiter am Drücker. Nach einer knappen halben Stunde erhöhten die Gäste tatsächlich auf 2:0: Kusch schlenzte einen Freistoß aus rund 20 Metern sehenswert ins Tor. Borussia hatte zwar viel Ballbesitz, stieß jedoch nur selten ins letzte Drittel vor. „In der ersten 40 Minuten haben wir unseren Matchplan nicht umgesetzt. Uns hat die nötige Aggressivität gefehlt, um in die freien Räume zu kommen“, monierte Trainer Jonas Spengler.
Erst kurz vor der Pause wurde Borussia erstmals gefährlich. Zunächst prüfte Suus van der Drift FCI-Keeperin Anna-Lena Baum aus der Distanz, kurz darauf lenkte Baum einen Schuss von Kristina Bartsch mit Mühe über die Latte. Den anschließenden Eckball nutzten die Fohlen schließlich zum Anschlusstreffer: Über mehrere Stationen kam der Ball zu Fiona Itgenshorst, die aus kurzer Distanz unter die Latte traf (45.+1).
Nach dem Seitenwechsel zeigte Borussia deutlich verbessert und übernahm von Beginn an die Kontrolle. In der 55. Minute fiel der verdiente Ausgleich: Alina Abdii brachte den Ball von der rechten Seite scharf in den Strafraum, FCI-Keeperin Baum ließ ihn passieren, sodass Bartsch aus kurzer Distanz nur noch ins leere Tor einschieben musste.
Borussia stand nun defensiv stabil und bestimmte das Geschehen, während Ingolstadt kaum noch zu Entlastungsangriffen kam. Nach einem Schuss von Britt van Rijswijck, den Baum noch parieren konnte, staubte Maresa Arici zum 3:2 ab. Die Gäste versuchten zwar noch einmal Druck aufzubauen, doch Borussia ließ kaum etwas zu und blieb gefährlicher. In der 84. Minute fiel dann die Entscheidung: Nach einer Ecke von Mia Giesen traf van Rijswijck per Volleyabnahme aus fünf Metern zum 4:2 ins lange Eck.
„In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Wir waren viel entschlossener und konsequenter – und das hat sich ausgezahlt. Am Ende sind die Mädels für ihre große Moral belohnt worden", sagte Spengler und fügt an: "Der Sieg ist umso schöner, weil wir sechs Eigengewächse in der Startelf hatten. Das zeigt, dass wir es aus eigener Kraft schaffen können, Qualität auf den Platz zu bringen.“ In der Tabelle belegt Borussia mit 15 Punkten Rang fünf.