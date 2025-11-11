Sieg nach 0:2 – Borussia beendet gegen Ingolstadt den Negativlauf

Borussia stand nun defensiv stabil und bestimmte das Geschehen, während Ingolstadt kaum noch zu Entlastungsangriffen kam. Nach einem Schuss von Britt van Rijswijck, den Baum noch parieren konnte, staubte Maresa Arici zum 3:2 ab. Die Gäste versuchten zwar noch einmal Druck aufzubauen, doch Borussia ließ kaum etwas zu und blieb gefährlicher. In der 84. Minute fiel dann die Entscheidung: Nach einer Ecke von Mia Giesen traf van Rijswijck per Volleyabnahme aus fünf Metern zum 4:2 ins lange Eck.

„In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Wir waren viel entschlossener und konsequenter – und das hat sich ausgezahlt. Am Ende sind die Mädels für ihre große Moral belohnt worden", sagte Spengler und fügt an: "Der Sieg ist umso schöner, weil wir sechs Eigengewächse in der Startelf hatten. Das zeigt, dass wir es aus eigener Kraft schaffen können, Qualität auf den Platz zu bringen.“ In der Tabelle belegt Borussia mit 15 Punkten Rang fünf.