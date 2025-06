Sieg mit sieben Toren? So hält Wachtberg noch die Klasse

Der VfR Hangelar hat den Klassenerhalt selber erst am vergangenen Spieltag klargemacht, zugegeben sehr beeindruckend mit dem 6:0 über den SV Vorgebirge. Die Form dürfte also durchaus Eindruck beim MSV Bonn schinden.

So., 15.06.2025, 15:30 Uhr

Der Wahlscheider SV war in den vergangenen Wochen defensiv immer wieder anfällig, verlor gegen den TuS Buisdorf am 29. Spieltag mit 0:4. Ob das reicht, damit der formschwache SV Wachtberg am letzten Spieltag die dringend benötigten Punkte einsammelt?

