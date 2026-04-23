"Sieg mit maximalen Willen erzwingen" - Turner reisen nach Northeim

Trainer Gian Luca Renner weiß jedoch um die Schwierigkeit der Aufgabe und warnt vor dem Gegner: „Ein unangenehm zu bespielender Gegner, der sich über eine kompakte Defensive und schnelles Umschalten definiert.“ Bereits das Hinspiel habe gezeigt, wie anspruchsvoll die Partie werden kann: „Wir wissen aus dem Hinspiel, wie schwer es ist, gegen diese Mannschaft zu gewinnen.“ Damals endete die Partie mit 1:1. In der Vorsaison jedoch konnte Northeim beide direkten Duelle für sich entscheiden.

Dennoch blickt Renner optimistisch auf die Begegnung. „Wir gehen aber mit einer maximal breiten Brust in dieses Spiel“, betont der FT-Coach. Nach zuletzt erfolgreichen Auftritten soll die Serie weiter ausgebaut werden: „Wir haben uns selbst das Ziel gesetzt, den vierten Sieg in Folge einzufahren.“ Darunter zählen auch das Weiterkommen im Bezirkspokal gegen Hainberg und der Einzug ins Kreispokalfinale am vergangenen Mittwoch.

Zum Abschluss der intensiven Phase will seine Mannschaft noch einmal alles investieren: „Wir wollen zum Ende der beiden englischen Wochen diesen Sieg mit maximalem und absolutem Willen erzwingen.“

Anpfiff ist dann am Sonntag um 14.00 Uhr in Northeim.