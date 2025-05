Sieg kostet »viele Nerven« - aber: Eichstätt meisterlich

Eine gewisse Tendenz zeichnet sich ab, aber Entscheidungen sind (bis dato noch) nicht gefallen in der Bayernliga Nord. Es scheint so, als würde Eichstätt am Ende richtig jubeln - gerade nach dem hart erkämpften Sieg in Hof. Und es wird wohl auch so sein, dass Karlburg direkt runter muss - und Münchberg in die Relegation darf...