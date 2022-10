Sieg kostet den Wormatia U21-Trainer Nerven Wormser Zweitvertretung setzt sich 3:2 gegen Ruchheim durch +++ Gopko: „Unnötig spannend gemacht“

RUCHHEIM. Es war genau die Art von Reaktion, die Wormatia-Trainer Eugen Gopko von seiner Mannschaft gefordert hatte. Beim SV Ruchheim setzte sich der Fußball-Landesligist mit 3:2 (1:1) durch. Allein das Auftreten der Wormser in der Anfangsphase war von Wiedergutmachung für die 0:6-Schlappe gegen Billigheim-Ingenheim vor Wochenfrist geprägt.

Gute Leistung und gewünschter Ertrag

Belohnt wurde das Engagement der Regionalliga-Reserve bereits nach zehn Minuten: Marvin Dworaczek brachte die Gäste auf dem Ludwigshafener Kunstrasen in Führung. „Danach haben wir eigentlich alles im Griff, laufen aber nach einem eigenen Eckball, den wir kurz ausführen in einen Konter“, berichtet Gopko. Die VfR-Defensive zog das Foul, den anschließenden Freistoß köpfte David Steckbauer ins Netz (18.). „Dann gehst du mit einem 1:1 in die Pause, obwohl du noch zwei, drei Riesenchancen hattest“, sagt Eugen Gopko. Aus der Ruhe bringen ließ sich sein Team dadurch aber nicht. „Wir haben weiterhin gut gespielt und uns auch endlich mal dafür belohnt“, berichtet der Trainer. Zwar dauerte es ein paar Minuten, ehe Luca Sorge das erlösende 2:1 markierte (68.), allerdings sei die erneute Führung der Gäste nur eine Frage der Zeit gewesen. Florian Bachmann konnte wenig später sogar noch nachlegen (74.).