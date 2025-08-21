„Sieg kontrolliert über die Zeit gebracht“: Grafing siegt im Pokal

Der TSV Grafing schaltet FC Stern in der ersten Runde des Toto-Pokals aus. Am Sonntag steht dann das erste Ligaspiel an.

Grafing – Erfreulich verlief die Generalprobe des TSV Grafing für den Punktspielstart am Sonntag beim FC Dreistern. Im Rahmen er ersten Runde des Toto-Pokals auf Kreisebene besiegte der Kreisklassist im heimischen Stadion den FC Stern München verdient mit 3:2 Toren und zieht damit als einziger der fünf Kreisstarter in Runde zwei ein. Dort trifft man am Dienstag, 2. September, auf den FC Wölfe München.

Dabei gehörte die Startphase den Gästen. Nach einem ersten Schreckmoment mit einem Pfostenschuss brachte Julian Keck die Sterne mit 1:0 in Front (10.). „Doch dann haben wir das Spiel gedreht, hatten eine gute Kontrolle und einige Chancen“, lobte der Sportliche Leiter Quirin Kistler die TSV-Reaktion nach dem Rückstand. Spielertrainer Georg Münch egalisierte zum 1:1 (26.), Matthias Esterl brachte die Heimelf erstmals in Führung (37.).

Nach der verdienten Halbzeitführung baute Bernhard Hilger das Ergebnis auf 3:1 aus (55.), ehe ein nach Kistlers Einschätzung unberechtigter Elfmeter von Daniel Ehizibue zum 3:2 und neuer Spannung führte (76.). „Doch Stern hatte keine großen Chancen mehr, wir haben den Sieg kontrolliert über die Zeit gebracht.“

Damit scheint der TSV Grafing präpariert für den Start in das Ligageschehen am kommenden Sonntag, auch wenn die Anzahl der Gegentreffer in den letzten Testpartien vielleicht etwas zu hoch ausfiel. „Wir sind gut aufgestellt für Sonntag. Die Vorbereitung war gut, wir haben einen großen Kader“, zeigt sich Kistler überzeugt von der Qualität in der Mannschaft. Mit dieser soll endlich der ersehnte Sprung in die Kreisliga realisiert werden.