„Sieg ist hochverdient“ – Olchings Dauer-Anrennen wird erst spät belohnt

Das war ein hartes Stück Arbeit: Am Ende feierte der SC Olching auf Wolfratshausens Kunstrasen aber doch den zweiten Saisonsieg.

Olching – Dank zweier Last-Minute-Treffer setzt sich der SC Olching an die Tabellenspitze in der Bezirksliga Süd. Die Amperstädter siegten beim BCF Wolfratshausen durch Tore von Leon Heinzlmair (87.) und Patrick Hujina (90.) mit 2:0 (0:0).

„Der Sieg ist hochverdient, auch angesichts der Gegebenheiten“, meinte Olchings Trainer Felix Mayer. Über die gesamte Spielzeit waren der SCO das klar spielbestimmende Team – und das, obwohl die Gastgeber versuchten, mit dem einen oder anderen Kniff die Olchinger aus dem Konzept zu bringen. So fand die Partie bei Temperaturen jenseits der 30 Grad-Marke auf dem Kunstrasen-Platz statt. Sehr zur Verwunderung von Mayer. Zudem versuchten die Gastgeber mit einem Abwehrbollwerk von teilweise bis zu sechs Spielern, das Spiel zu zerstören und so den favorisierten SCO aus dem Konzept zu bringen.

Nicht konsequent genug im Abschluss

Lange Zeit klappte das auch, die Olchinger bissen sich regelrecht die Zähne an der BCF-Defensive aus. Zwar segelten viele Bälle in den Wolfratshausener Strafraum, fanden aber nicht den Weg ins Tor. „Wir waren im Abschluss nicht konsequent genug“, sagte Mayer.

Auch nach Wiederbeginn spielten nur die Gäste aus der Amperstadt. Die Zermürbungs-Taktik der Hausherren schien aufzugehen, doch kurz vor dem Schlusspfiff zappelte der Ball dann doch im Netz. Leon Heinzlmair blieb freistehend vor dem BCF-Keeper cool und erlöste sein Team und den mitgereisten Anhang. In der Nachspielzeit machte Neuzugang Patrick Hujina mit dem 2:0 den Deckel auf die einseitige Partie drauf. (Dirk Schiffner)