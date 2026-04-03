"Sieg ist ein absolutes Muss": Entscheidende Phase für Bruckmühl

Philipp Keller und der SV Bruckmühl brauchen gegen den TSV Zorneding drei Punkte. – Foto: mb.presse / Butzhammer

„Wir haben alles in der eigenen Hand. Das muss uns bewusst sein“, erklärt Trainer Mike Probst, auch wenn die Konkurrenz teilweise sogar zwei Spiele weniger absolviert hat. Den Auftakt in die alles entscheidenden Wochen macht das Kellerduell gegen den TSV Zorneding. Mit zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsrelegationsplätze und damit auch auf den Gegner geht der SV Bruckmühl in das direkte Duell, erneut vor heimischem Publikum, am Samstag.

Bruckmühl – Der Abstiegskampf der Bezirksliga Ost geht in die heiße Phase. Nur noch sieben reguläre Spieltage stehen bis zum Saisonende an. Für den SV Bruckmühl warten dabei bis zur Sommerpause – und damit bis zur Entscheidung, in welcher Liga der Landesliga-Absteiger in der kommenden Saison antreten wird – noch fünf satte Duelle mit direkten Konkurrenten.

Aufgrund des Spielverbots am Karfreitag, dem eigentlichen Regelheimspieltags des SVB, findet die Begegnung erst am Samstag, zu einer für die Bruckmühler inzwischen vor heimischem Publikum ungewöhnlichen Uhrzeit statt. Anpfiff im Mangfallstadion ist um 14 Uhr.

SV Bruckmühl vor „Sechs-Punkte-Spiel“ gegen TSV Zorneding

„Die Partie ist extrem wichtig. Darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Ein Sieg ist ein absolutes Muss. Das muss jedem bewusst sein“, gibt Probst die Marschrichtung klar vor: „Das ist das berühmte Sechs-Punkte-Spiel, indem es nur drei Punkte gibt.“ Und diese Zähler wären enorm wichtig – für beide Teams.

Der TSV Zorneding sammelte in seinen bisherigen 22 Spielen ebenso viele Punkte und ist damit zuletzt auf die Relegationsplätze abgerutscht. Seit dem Restart in das Frühjahr ist Zorneding sogar noch ohne Punkt. Die letzten beiden Kellerduelle gegen den TSV Ebersberg und den FC Töging wurden dementsprechend verloren, wie auch die Leistungsvergleiche gegen die beiden Topteams VfB Forstinning und TSV Dorfen. Gegen den Tabellenführer und Vierten setzte es jedoch jeweils nur knappe 1:2-Niederlagen.

SV Bruckmühl braucht klare Leistungssteigerung nach Pleite gegen TuS Holzkirchen

Am vergangenen Spieltag hatten die Gäste aus dem Ebersberger Landkreis unfreiwillig spielfrei und gehen folglich noch mit einer Partie in der Hinterhand und – im Gegensatz zum SV Bruckmühl, der am Mittwoch noch ein Nachholspiel zu absolvieren hatte – völlig ausgeruht in die richtungsweisende Begegnung zwischen zwei Konkurrenten um den Nicht-Abstieg: „Fitnessmäßig darf das kein Problem sein. Das ist ganz viel Kopfsache. Die Jungs müssen selbst in ihre Köpfe rein. Wir haben – vielleicht Gott sei Dank – nicht so viel Zeit“, sieht Probst darin keinen entscheidenden Vorteil für die Gäste aus dem Ebersberger Landkreis.

Der SVB-Trainer erwartet von seiner Mannschaft eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur Niederlage gegen den TuS Holzkirchen: „Ich bin mir sicher, dass wir ein anderes Gesicht zeigen werden“, um die Niederlage im Hinspiel vergessen zu machen, ebenso wie um einen weiteren kleinen Schritt in Richtung direkten Klassenerhalt zu machen.

Last-Minute-Pleite für Zwoate gegen den SV Riedering

Eine dieser Möglichkeiten, und damit den vorläufigen Sprung in die Nicht-Abstiegszone hat die zweite Mannschaft im Abstiegskampf der Kreisklasse am Donnerstagabend auf ganz bittere Art und Weise verpasst. Die Partie des 18. Spieltags war aufgrund der Osterfeiertage vorgezogen worden. Das Team von Erich Dreher und Charly Kunze musste sich dem SV Riedering aufgrund eines Gegentreffers kurz vor dem Ende mit 1:2 geschlagen geben. Im fünften Rückrundenspiel war es das vierte Duell mit einem Team aus den Top fünf der Tabelle.