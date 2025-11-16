Sieg in Wickerstedt - Oberweimar gewinnt knapp mit 3:2

Im erwartet schweren Spiel gegen tapfer kämpfende Wickerstedter errungen unsere Herren förmlich einen knappen 3:2 Sieg. Das Spiel begann denkbar ungünstig - nach einfachem Ballverlust im Mittelfeld schickte der Gegner seinen Topstürmer lang, dieser verlud die VfB Abwehr und schob clever zur frühen Führung ein (0:1, 4. Min.). Der VfB übernahm anschließend die Kontrolle des Spieles, ohne aber gewohnt schnell über außen zu spielen. Die ersten guten Abschlüsse brachten keinen Erfolg. Immer war ein Wickerstedter dazwischen. So musste ein Standard herhalten: Florian Rammelt brachte einen Freistoß und Tim Carstens köpfte das 1:1, 45. Minute.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit wollte der VfB direkt die Führung. Ein Torwartpatzer führte jedoch in der 51. Minute zum erneuten Rückstand - 1:2. Doch unsere Herren zeigten an diesem Tag einen tollen Charakter und bissen sich in dieses schwierige Spiel. Angetrieben vom starken Johannes Kuhn versuchte man es nun auch gezielt über außen. Erneut war es aber ein Standard, der den Ausgleich besorgen sollte. Eine wunderbare Ecke von Ole Hoffmann netzte Tim Carstens wuchtig ein - 2:2 (72.). Auch Wickerstedt blieb über die hohen, langen Bälle auf ihren Stürmer gefährlich. Und der junge A-Junioren Keeper Niklas Kreuz holte einen Schuss grandios aus dem Eck. Zum Ende hin drückte der VfB, man wollte den Sieg unbedingt. Und in der 90. Minute schloss der eingewechselte Lenny Prohl satt ab, der Ball sprang vom Pfosten wieder vor das Tor und Carstens schob ein - 3:2 (90.).