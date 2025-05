Sieg in Wickerstedt - Oberweimar gewinnt 4:1

Bei der Mannschaft der Rückrunde - der Eintracht Wickerstedt - konnten unsere Herren trotz sehr ausgedünntem Kader ein 4:1 verbuchen. Die Hausherren hatten in der Rückrunde alles gewonnen, außer gegen Arnstadt. Somit traf man auf einen selbstbewussten Gegner. Doch der VfB dominierte von Beginn an das Geschehen und traf nach wenigen Minuten das erste Mal. Nach Ecke von Hoffmann nickte Carstens ein, doch der Treffer wurde wegen angeblichen Fouls nicht gegeben. Wenig später dann die reguläre Führung: Köditz nickte eine Carstens Flanke mustergültig ein - 1:0 für den VfB in der 22. Minute. Wiederum nur kurz später köpfte Rammelt einen quer gespielten Kopfball von Carstens am langen Pfosten ein. Alle bejubelten das 2:0, doch der Schieri nahm abermals das Tor weg. Angeblich war der Ball vorher im aus. So ging es mit 1:0 in die Pause.

Von Wickerstedt war bis dato wenig zu sehen. Die zweite Halbzeit verlief zunächst etwas ruppiger und es gab viele kleine Fouls. In der 58. erhöhte Ludwig Herzog nach einem gescheiterten Klärungsversuch der Hausherren per schönem Schuss vom Sechzehner auf 2:0. Doch nur fünf Minuten später gelangten die Wickerstädter per sehenswertem Volleyschuss aus der Distanz zum 2:1 (63.). Ole Hoffmann stellte per Elfmeter nach Foul am starken Köditz das 3:1 her (76.). Und in der 84. Minute erhöhte Johannes Kuhn das Ergebnis auf 4:1, nachdem Köditz mustergültig quer gelegt hatte. Zu erwähnen ist, dass Vincent Höhne zu seinen ersten Minuten bei der 1. Herren kam. Er und Marko von der Weth kamen nach dem A-Jugend Spiel extra noch aus Wachsenburg nach Wickerstedt und halfen uneigennützig aus.