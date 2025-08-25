Sieg in Unterzahl und mit großem Schock

Am Zolldamm erlebten die Zuschauer am Sonntag ein Spiel, das sie so schnell nicht vergessen werden. Was eigentlich ein sportlicher Höhepunkt hätte werden können, wurde bereits in der 28. Minute von einem schweren Schock überschattet: Torhüter Nick Grünhagen verletzte sich nach einem unglücklichen Zusammenprall schwer (Schien- und Wadenbeinbruch). Heute steht seine Operation an – die gesamte Germania-Familie wünscht ihm eine schnelle und vollständige Genesung. Wird auf der vereinseigenen Instagramseite geschrieben.

Zuvor hatte die Partie bereits eine turbulente Wendung genommen. Nach einer frühen Gelb-Roten Karte gegen Lamin Jatta (15.) und der Verletzung Grünhagens musste Bleckenstedt mehr als eine Stunde lang in doppelter Unterzahl agieren. Doch anstatt sich zurückzuziehen, wuchs die Mannschaft über sich hinaus. Mit Leidenschaft, Einsatz und unbändigem Willen hielt das Team dagegen – und setzte sogar die entscheidenden Nadelstiche.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit brachte Jan-Philip Meinhardt Germania mit 1:0 in Führung (45.+1). Auch nach dem Seitenwechsel ließen sich die Gastgeber nicht von ihrem Weg abbringen: Andrea Rizzo verwertete in der 71. Minute eine starke Vorlage und sorgte für das vielumjubelte 2:0.

Der Aufsteiger aus Sülbeck/Immensen hatte zwar über weite Strecken zahlenmäßige Vorteile, fand aber kaum Mittel, um die leidenschaftlich kämpfende Germania-Defensive zu überwinden. Am Ende stand ein viel beachteter 2:0-Heimerfolg, der die Arikoglu-Elf sogar an die Tabellenspitze brachte.

Dritter Sieg im dritten Spiel und für Sülbeck/Immensen die dritte Niederlage. Der Aufsteiger spielt am kommenden Spieltag gegen den Bovender SV und hat die nächste schwierige Aufgabe vor der Brust. Bleckenstedt trifft mit Germania Wolfenbüttel auf den nächsten Aufsteiger.