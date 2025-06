Sieg in Unterzahl – Sendling beendet Saison mit Feuerwerk

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr

Strahlender Sonnenschein, ein makelloser Platz und pünktlicher Anpfiff – bessere Bedingungen konnte es für das letzte Saisonspiel zwischen dem BSC Sendling und dem SV Akgüney Spor kaum geben. Von der ersten Sekunde an war klar: Der BSC wollte sich zum Abschluss noch einmal von seiner besten Seite zeigen. Nicht nur das Wetter war heiß – auch die Stimmung auf dem Platz kochte von Beginn an.

Bereits in der 1. Minute nutzte der BSC einen Patzer der Gäste eiskalt aus. Ein harmloser Rückpass rutschte dem Verteidiger mit der Nr. 12 unter dem Fuß hindurch, der Torhüter eilte heran, wollte klären – doch der Ball landete direkt vor den Füßen von Serzhiu Andronik (Nr. 24). Dieser kombinierte sich mit einem Doppelpass über Murat Traoré (Nr. 13) frei und schob locker zum 1:0 ein. Der perfekte Auftakt!

Sendling drückt – und trifft

Der BSC war von Anfang an spielbestimmend, Akgüney wirkte nervös und unkonzentriert. In der 14. Minute setzte Adrian Plepolli (Nr. 16) zum schnellen Vorstoß an, spielte auf Abdoul Fofanfa (Nr. 30), der das Auge für den völlig freien Andronik hatte. Dieser blieb erneut cool und vollstreckte zum 2:0 ins rechte untere Eck.

Keine sechs Minuten später der nächste Streich: Diesmal kam der Angriff über die linke Seite. Und wieder ließ man Serzhiu Andronik sträflich frei stehen – zum dritten Mal in Folge bestrafte er das gnadenlos. 3:0 – ein lupenreiner Hattrick innerhalb von 20 Minuten!

Spiel im Rausch

Sendling spielte wie im Rausch, Akgüney schien völlig überfordert. In der 24. Minute dann das nächste Ausrufezeichen: Ersan Duman (Nr. 10) tauchte frei vor dem Tor auf, ließ dem Keeper keine Chance und erhöhte auf 4:0.

Doch nicht alles lief glatt: In der eigenen Hälfte wurde Emin Abazovic (Nr. 7) von seinem Gegenspieler gehalten und zu Boden gerungen. Kurios: Der Schiedsrichter zeigte nicht etwa dem Verursacher, sondern Emin selbst die Gelbe Karte – zur Verwunderung aller Beteiligten. Und das sollte später noch Konsequenzen haben.

Unbeeindruckt vom fragwürdigen Pfiff machte der BSC weiter Druck. In der 30. Minute schnappte sich Erkan Ismaili (Nr. 8) nach einem weiteren Fehlpass der Gäste den Ball und verwandelte eiskalt zum 5:0.

Wende vor der Pause

In der 35. Minute kam es dann zur ersten Wende des Spiels: Kurz vor dem eigenen Strafraum kam Abazovic (Nr. 7) im Zweikampf zu spät, traf den Gegner klar am Fuß – Gelb-Rot, der BSC nun in Unterzahl.

Doch der Wille der Sendlinger blieb ungebrochen. In der 38. Minute setzte Ersan Duman erneut ein Ausrufezeichen: Mit einem satten Schuss aus der zweiten Reihe zimmerte er den Ball ins Netz – 6:0 für BSC Sendling.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte Akgüney Spor dann doch noch jubeln: Ein Ball rutschte durch die Sendlinger Defensive und Nr. 11 grätschte ihn zum 6:1 über die Linie.

Dann eine unschöne Szene kurz vor der Pause:

Die Nr. 15 des BSC wurde bei einem Zweikampf leicht gefoult und ließ sich anschließend zu einer unnötigen Reaktion hinreißen. Der Schiedsrichter bewertete die Aktion als Tätlichkeit und zeigte folgerichtig die Rote Karte. Damit musste der BSC noch vor dem Pausenpfiff den zweiten Platzverweis hinnehmen und war ab sofort nur noch mit neun Spielern auf dem Feld.

Halbzeitstand: 6:1 für Sendling – trotz zweier Platzverweise

Nach dem Seitenwechsel versuchte der BSC, mit zwei Spielern weniger den Vorsprung zu verteidigen. Akgüney Spor witterte Morgenluft und warf alles nach vorn – mit Erfolg: Drei weitere Treffer folgten in der zweiten Hälfte. Doch trotz aller Bemühungen der Gäste hielt der BSC dagegen, kämpfte aufopferungsvoll – und rettete das Ergebnis über die Zeit.

Endstand: 6:4 für BSC Sendling

Fazit: Ein Saisonabschluss mit allem, was Fußball ausmacht

Traumtore, dramatische Platzverweise, Spannung bis zum Schluss – dieses Spiel hatte alles. Der BSC Sendling beendet die Saison auf einem starken 4. Platz. Nach einer glänzenden Hinrunde und einer durchwachsenen Rückserie verabschiedet sich das Team nun in die Sommerpause.

Wir wünschen allen Spielern gute Erholung und einen schönen Urlaub – wir sehen uns in der neuen Saison!