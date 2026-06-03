Sieg in Unterzahl: MTV Hammah ist Meister

Die Meisterfrage ist geklärt, der Abstiegskampf brennt. In der 3. Kreisklasse sind noch einige Entscheidungen offen. Lediglich das Team an der Tabellenspitze kann sich entspannt zurücklehnen.
2014 wurde die dritte Mannschaft des MTV Hammah zum ersten Mal wieder ins Rennen geschickt. Jetzt gelang der Aufstieg in die 2. Kreisklasse und das als Meister. Eine dritte Hammaher Mannschaft hatte das bislang noch nicht geschafft. Der knappe 2:1-Erfolg in Wangersen musste hart erkämpft werden, denn ab der 63. Minute spielte das Team von Michael Breuer und Tjorven Middeke in Unterzahl.
Der Kampf um die Vizemeisterschaft
Der zweite Aufsteiger ist noch völlig offen. Die besten Karten hat die SV Drochtersen/Assel V, obwohl sie hinter Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg auf Platz drei steht. Die Kehdinger haben aber im Vergleich zum Konkurrenten noch ein Spiel mehr.
Und dann gibt es da noch den Abstiegskampf. Nach dem 2:0 in Schwinge ist selbst Agathenburg/Dollern II wieder richtig im Geschäft. Zwischen Wangersen (18 Punkte), Hagen III (17), Schwinge (17) und Agathenburg/Dollern II werden die beiden Abstiegsränge ausgespielt, sofern es denn in der kommenden Saison noch eine 4. Kreisklasse im Landkreis Stade geben sollte. Vorerst überwiegt aber die Spannung.