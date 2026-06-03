 2026-06-03T09:07:03.210Z

Ligabericht

Sieg in Unterzahl: MTV Hammah ist Meister

3. Kreisklasse: Vizemeister noch offen - Harter Abstiegskampf

von Michael Brunsch · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser
Der MTV Hammah III wird Meister und steigt in die 2. Kreisklasse auf.
Der MTV Hammah III wird Meister und steigt in die 2. Kreisklasse auf. – Foto: Privat

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3. Kreisklasse Stade
Ahlerstedt/O V
Schwinger SC
TSV Apensen III
Hammah III

Die Meisterfrage ist geklärt, der Abstiegskampf brennt. In der 3. Kreisklasse sind noch einige Entscheidungen offen. Lediglich das Team an der Tabellenspitze kann sich entspannt zurücklehnen.

2014 wurde die dritte Mannschaft des MTV Hammah zum ersten Mal wieder ins Rennen geschickt. Jetzt gelang der Aufstieg in die 2. Kreisklasse und das als Meister. Eine dritte Hammaher Mannschaft hatte das bislang noch nicht geschafft. Der knappe 2:1-Erfolg in Wangersen musste hart erkämpft werden, denn ab der 63. Minute spielte das Team von Michael Breuer und Tjorven Middeke in Unterzahl.

Der Kampf um die Vizemeisterschaft

Der zweite Aufsteiger ist noch völlig offen. Die besten Karten hat die SV Drochtersen/Assel V, obwohl sie hinter Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg auf Platz drei steht. Die Kehdinger haben aber im Vergleich zum Konkurrenten noch ein Spiel mehr.

Und dann gibt es da noch den Abstiegskampf. Nach dem 2:0 in Schwinge ist selbst Agathenburg/Dollern II wieder richtig im Geschäft. Zwischen Wangersen (18 Punkte), Hagen III (17), Schwinge (17) und Agathenburg/Dollern II werden die beiden Abstiegsränge ausgespielt, sofern es denn in der kommenden Saison noch eine 4. Kreisklasse im Landkreis Stade geben sollte. Vorerst überwiegt aber die Spannung.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
Schwinger SC
Schwinger SCSchwinger SC
SV Agathenburg Dollern
SV Agathenburg DollernAgathenb./Do II
0
2
Abpfiff

So., 31.05.2026, 14:00 Uhr
MTV Wangersen
MTV WangersenWangersen
MTV Hammah
MTV HammahHammah III
1
2
Abpfiff

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SuSV Heinbockel
SuSV HeinbockelHeinbockel
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen III
9
0

So., 31.05.2026, 11:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen V
SG FSV Blie.-N. / Horneburg
SG FSV Blie.-N. / HorneburgSG FSV Blie.-N. / Horneburg III
0
3
Abpfiff

Sa., 30.05.2026, 18:00 Uhr
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr III
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen III
1
2
Abpfiff

Fr., 05.06.2026, 20:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O V
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. III
20:00