Sieg in Unterzahl: MTV Hammah ist Meister

2014 wurde die dritte Mannschaft des MTV Hammah zum ersten Mal wieder ins Rennen geschickt. Jetzt gelang der Aufstieg in die 2. Kreisklasse und das als Meister. Eine dritte Hammaher Mannschaft hatte das bislang noch nicht geschafft. Der knappe 2:1-Erfolg in Wangersen musste hart erkämpft werden, denn ab der 63. Minute spielte das Team von Michael Breuer und Tjorven Middeke in Unterzahl.

Der Kampf um die Vizemeisterschaft