Sieg in Unterzahl...

Die Reserve tut sich zunächst schwer und es gibt auf beiden Seiten wenig Offensivaktionen. Mit zunehmender Spieldauer wird der TSV aktiver und kommt auch zu Chancen, die leider ungenutzt bleiben. Nach einem lächerlichen Elfmeterpfiff muss der TSV dann den 0-1 Rückstand hinnehmen (32.). Wenig später gibt es die ausgleichende Gerechtigkeit und auch Bernstadt wird ein fragwürdiger Elfmeter zugesprochen, den Ziegler, E. zum Ausgleich verwertet (37.). In der zweiten Halbzeit sieht Höhe nach einer Notbremse die rote Karte (54.) und der TSV ist lange in Unterzahl. Das Spiel kann jetzt auf beide Seiten kippen, aber der TSV hat das bessere Ende für sich, da Bückle nach einem Eckball den viel umjubelten Siegtreffer erzielen kann (78.).