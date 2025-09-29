Sieg in Tawern: Thömmes-Debüt geglückt

Die Gäste waren im ersten Spiel unter dem Anfang der Woche verpflichteten neuen Trainer Rudi Thömmes schon drauf und dran, die dritte Saisonniederlage zu kassieren und damit weiteren Boden auf Spitzenreiter FSV Tarforst zu verlieren: Nach leichten Vorteilen in einer nur sehr mäßigen ersten Hälfte tat sich Salmrohr zu Beginn des zweiten Durchgangs noch schwerer. Tawern, das sicher stehend und mit Umschaltaktionen zum Erfolg kommen wollte, scheiterte in Person von Luca Grün zunächst noch per Heber am Innenpfosten (55.). Zwei Minuten später fand Idris Lataev nach einer nicht entscheidend geklärten Ecke, die Pascal Hurth hineingeschlagen hatte, die Lücke und traf zum 1:0. Viel fehlte zum 2:0 nicht: Lataev setzte gut 20 Minuten vor Schluss entschlossen nach, blieb aber hängen.

Salmrohrs Coach Thömmes bemängelte nach seinem Premierenspiel vor allem die große Nervosität, die den FSV-Auftritt lähmte: „Wir haben ja teilweise zehn Mal quergespielt. Wir wussten, dass wir hier auf eine gute, aggressiv agierende Tawerner Elf treffen. Trotzdem musst du anders Fußball spielen.“ Was der Nachfolger von Frank Thieltges indes gut fand: „Alle sind gelaufen und haben gut gegen den Ball gearbeitet. Die Führungsspieler sind nachher in die Bresche gesprungen.“

Während Jan Brandscheid über volle 90 Minuten ein Fixpunkt im Salmrohrer Spiel war, zeigte nachher auch Hendrik Thul seine Klasse: Vor dem Ausgleichstreffer in der 71. Minute bediente er Linus Roth, der sich gekonnt an der Außenlinie durchsetzte, nach innen passte, wo der eingewechselte Tobias Klein vollendete. Ein anderer Akteur, der einige Minuten zuvor erst das Spielfeld betreten hatte, bereitete mit einem gekonnten Pass in die Tiefe das 1:2 durch Hendrik Thul vor – Alex Kirsch (76.). Bei Tawern schien daraufhin die Luft raus zu sein. Kurz vor Schluss nutzte Thul einen weiteren groben Fauxpas in der Hintermannschaft der Schwarz-Weißen zum vorentscheidenden 1:3 (90.).

Damit hat Salmrohrs Nummer 31 ihr Torkonto in der aktuellen Runde auf acht erhöht. Thul, der in einer chancenarmen ersten Hälfte bereits einige gefährliche Torannäherungen hatte, dabei aber jeweils am aufmerksamen Tawerner Schlussmann Jonas Krista scheiterte, durfte zu Recht einen verdienten Sieg bilanzieren. Auch er wusste um die Wackler über weite Strecken der Partie. Dabei habe der neue Trainer „uns erst mal den Druck von den Schultern genommen“. Man könne jeden in der Liga schlagen, müsse aber das Leistungsvermögen noch konstanter abrufen, weiß der 24-jährige Angreifer.

Während auf FSV-Seite Kapitän Lucas Abend mit Kniebeschwerden vorzeitig vom Feld musste (73.), ging es für Tawerns Goalgetter Pascal Hurth bereits nach gut einer Stunde aufgrund muskulärer Beschwerden nicht mehr weiter. Auch deshalb hatten die Hausherren am Ende offensiv nichts mehr zuzusetzen.

Benny Leis, Trainer des SV Tawern

Nach zuletzt drei Siegen in Folge ärgerte sich Trainer Benny Leis über die Art und Weise, wie die Gegentreffer gefallen waren: „Es ist jetzt nicht das erste Mal passiert, dass wir in den letzten rund 20 Minuten nicht konsequent verteidigen.“ Das Fehlen zahlreicher Stammspieler – allein im Vergleich zum 3:2 eine Woche zuvor in Mehring waren Tobias Düpre und Tristan Reger wegen Urlaubs nicht dabei – wollte er nicht als Ausrede gelten lassen. Über weite Strecken hatte Leis noch ein gutes Spiel seines Teams gesehen. Das konsequente Verteidigen und das Lauern auf Konter setzte Salmrohr zunächst zu. „Mit unserem Schlachtplan hatten wir die Nase zwischenzeitlich sogar vorne“, wusste Leis.

Während seine Mannschaft am kommenden Samstag ab 18 Uhr in einem „Nice-to-have“-Spiel beim Spitzenreiter FSV Tarforst rein gar nichts zu verlieren habe, gilt es für Salmrohr nun, auf dem ersten Sieg unter dem neuen Coach Thömmes und dessen Assistent Michael Weirich aufzubauen, wie Doppeltorschütze Thul betont: „Wir wollen den Schwung mitnehmen und gegen Ruwertal nachlegen.“

SV Tawern – FSV Salmrohr ⇥1:3 (0:0)

Tawern: Jonas Krista - Dennis Weber, Pascal Güth, Nico Kirch, Michael Fantes, Luca Grün (58. Dennis Reiss), Kai Peters, Johannes Weber (86. Paul Weirich), Pascal Hurth (63. Leo Simons), Louis Linden, Idris Lataev.

Salmrohr: Julius Benz - Lucas Abend (73. Neo Klippel), Tobias Stoffel, Niclas Lentes, Louis Thul (59. Tobias Klein), Hassan Hannou, Linus Roth, Rasheed Eichhorn (82. Florian Gelbe), Oliver Mennicke (59. Alex Kirsch), Jan Brandscheid, Hendrik Thul.

Schiedsrichter: Magnus Schneider (Schleid)

Zuschauer: 305

Tore: 1:0 Idris Lataev (57.), 1:1 Tobias Klein (71.), 1:2 Hendrik Thul (76.), 1:3 Hendrik Thul (90.)