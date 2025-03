Sieg in Rosenberg - Rieden bereit für "Knaller" gegen Upo

Der Tabellenzweite der Kreisliga Süd 1. FC Rieden bleibt auch nach der Winterpause in der Erfolgsspur. Beim bis dato zuhause unbesiegten Tabellendritten TuS Rosenberg gelang im Nachholspiel ein wichtiger, wenn insgesamt auch glücklicher 3:1-Erfolg, der den Vilstalern jetzt komfortable acht Punkte Vorsprung auf die besiegten Gastgeber und Platz 3 beschert.

Auf dem Nebenplatz im Aicher-Stadion entwickelte sich von Anfang an eine hart umkämpfte Partie mit anfänglichen Vorteilen für die Platzherren. Der starke Riedener Schlussmann Ben Lontke verhinderte mit einer sehenswerten Glanzparade, als Niko Becker abgezogen hatte, das frühe Führungstor der Heimelf. Eine Unachtsamkeit des TuS nach einem Eckball bestrafte Tobias Eichermüller in der 14. Minute mit einem satten Schuss zur 0:1-Gästeführung. Die Rosenberger blieben spielbestimmend und drängten die Scheibel-Elf immer wieder in die Defensive. Was die vielbeinige Abwehr nicht weg verteidigen konnte, wurde Beute vom glänzend aufgelegten Keeper Ben Lontke, der die Führung bis zum Seitenwechsel mit einigen starken Reflexen aufrechterhielt.

Als Sven Florek nach Wiederbeginn in der 55. Minute auf 2:0 erhöhte, dachten schon viele Zuschauer an eine Vorentscheidung. Der Anschlusstreffer von Christoph Bäumler in der 65. Minute, als Rieden eine 10-Minuten-Zeitstrafe (Bastian Härtl) absitzen musste, sorgte aber wieder für gehörige Spannung. Rosenberg drängte nun, auf der anderen Seite versäumte es der Tabellenzweite bei einigen Kontergelegenheiten den Sack zuzumachen und so dauerte es bis zur 87. Minute, ehe der eingewechselte Freistoßspezialist Tim Vögele mit seinem allersten Ball-kontakt einen Freistoß überragend in den Winkel versenkte und so endgültig den Deckel drauf machte. Der 1. FC Rieden ist somit für den Showdown nächsten Sonntag gegen Spitzenreiter SF Ursulapoppenricht bestens gerüstet. (Quelle: Spielbericht Peter Gattaut, FCR)

"Ein sehr wichtiger und vielleicht auch glücklicher Sieg für uns gegen einen sehr starken Gegner. Kompliment an meine Truppe, die den Fight bei schwierigen Platz- und Lichtverhältnissen angenommen hat. Jetzt heißt es gut zu regenerieren, um am Sonntag beim nächsten Highlight fit zu sein", so Gästetrainer Bernd Scheibel.

"Eine sehr bittere Niederlage. Wir konnten Rieden in der ersten Halbzeit sehr gut verteidigen und erspielten uns vier hochkarätige Chancen. Auch nachdem 2:1 hatten wir nochmal Möglichkeiten, jedoch konnte Rieden in Manier einer Spitzenmannschaft seine Chancen eiskalt ausnutzen. Insgesamt ein überragendes Spiel unserer Mannschaft, was nicht belohnt wurde", so ein verständlicherweise enttäuschte TuS-Spielertrainer Christoph Bäumler.

Tore: 0:1 Tobias Eichermüller (13.), 0:2 Sven Florek (55.), 1:2 Christoph Bäumler (65.), 1:3 Tim Vögele (86.) - Schiedsrichter: Moritz Fischer - Zuschauer: 113 - Zeitstrafe für Bastian Härtl (62./FCR)