Sieg in Rommelshausen

Unsere erste Mannschaft konnte ihr erstes Testspiel nach der Winterpause bei der SpVgg Rommelshausen am Ende deutlich mit 1:7 für sich entscheiden.

Das Spiel begann alles andere als nach Plan für unseren SCU. Man kam anfangs nicht in das Spiel, was die Gastgeber nach 16 Minuten in Person von Jannik Riess-Morales mit dem Führungstreffer bestraften.

Nur sechs Minuten später konnte Nico Weber den Rückstand mit einem abgefälschten Freistoßtreffer egalisieren. Nur zehn Minuten später war es wieder Nico Weber der zur Urbacher Führung abschloss. Noch vor der Pause konnte der SCU das Spiel auf 4:1 stellen. Mato Kelava traf per Doppelpack in Minute 41 und 43 zum Halbzeitstand.