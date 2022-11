Sieg in Ohmstede

Am Sonntag konnte die erste SG Lohne/Wietmarschen 3 wichtige Punkte in der Landesliga einfahren. Beim FC Ohmstede konnte aufgrund einer starken zweiten Halbzeit ein verdienter 4:1 Auswärtssieg eingetütet werden. In der ersten Halbzeit konnte sich keine der beiden Mannschaften einen klaren Vorteil erspielen.

Somit ging es mit einem 0:0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen effizienter vor das zu Tor zukommen und den Ball in unseren Reihen laufen zulassen. In der 57 Minute konnte durch Silvia Schnieders das 0:1 erzielt werden. Bereits 2 Minuten später gelang es Hanna Menger die Führung auf 0:2 zu erhöhen. Ab diesem Zeitpunkt lief der Ball in den eigenen Reihen der SG und in der 62 Minute konnte erneut Hanna Menger auf 0:3 erhöhen. Das letzte Tor für die SG Damen zum 0:4 erzielte Heike Ameloh in der 65. Minute. Ohmstede gelang in der 75 Minute der Treffer zum 1:4 Endstand.