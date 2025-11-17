Sieg in Gütersloh

– Foto: Imago Images

Der TSV Havelse hat die Länderspielpause erfolgreich genutzt und im Testspiel beim Regionalligisten FC Gütersloh einen deutlichen 4:1-Erfolg eingefahren. Eine besonders erfreuliche Nachricht: Kapitän Julius Düker kehrte nach seiner Verletzung in die Startelf zurück. Die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi musste zwar früh einen Rückschlag verkraften, zeigte anschließend jedoch eine reife Vorstellung und drehte die Partie verdient. Neben Nassim Boujellab trafen auch Lorenzo Paldino, Emre Aytun und Marko Ilic.

Die Gastgeber erwischten vor rund 250 Zuschauenden den perfekten Start: Bereits in der dritten Minute traf der ehemalige Havelser Julius Langfeld zur frühen Führung des FC Gütersloh. Die Partie entwickelte sich danach zu einem intensiven Duell mit vielen kleinen Unterbrechungen. Nach einer halben Stunde belohnte sich der TSV erstmals für seine zunehmende Kontrolle. Nachdem Robin Müller noch an Torhüter Sebastian Schabbring gescheitert war, staubte Boujellab zum 1:1 ab (29.). Der TSV erhöhte anschließend weiter den Druck: Paldino (42.) und erneut Boujellab (43.) scheiterten jedoch erneut am stark reagierenden Keeper. Kurz vor der Pause fiel dann doch die Führung – Lorenzo Paldino vollendete freistehend zum 2:1 (45.). Fr., 14.11.2025, 17:00 Uhr FC Gütersloh FC Gütersloh TSV Havelse TSV Havelse 1 4 Abpfiff

Nach dem Seitenwechsel drängte der FC Gütersloh auf den Ausgleich und erarbeitete sich mehrere Standardsituationen, blieb jedoch ohne Ertrag. Der TSV tat sich in dieser Phase schwer, für Entlastung zu sorgen. In der 69. Minute rettete Tom Opitz spektakulär an die Latte, zehn Minuten später verhinderte erneut das Aluminium den Ausgleich. Offensiv tauchte Havelse nur noch sporadisch auf, doch die Effizienz stimmte: Emre Aytun erhöhte per Kopf auf 3:1, ehe Marko Ilic mit einem sehenswerten Distanzschuss den 4:1-Endstand markierte. FC Gütersloh: Schabbring (TW), Bollmann, Barthel, John, Maiella, Langfeld, Wilkesmann, Winke (C), Lanfer, Frese, Weichert

TSV Havelse: Opitz (TW), Kolgeci, Minz, Belkahia, Aytun, Berger, Paldino, Düker (C), Boujellab, Sommer, Müller