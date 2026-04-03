Sieg in Freilassing: VfB Hallbergmoos beendet seine Sieglosserie

Keeper Fabian Müske verhalf dem VfB mit zwei Großtaten zum Auswärtssieg. – Foto: FuPa

„Es war uns klar, dass das kein Spiel für Hacke, Spitze, eins, zwei, drei werden würde“, sagte VfB-Trainer Andreas Giglberger hinterher. Und schon vor dem Kick mit mehr Kampf als Spiel war anzunehmen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit der Schütze des ersten Tores gewinnen würde. Die erste große Chance hatte Freilassing: In der 29. Minute erhielt Andreas Kostorz nach einem Foul, bei dem es auch Gelb getan hätte, eine Zeitstrafe. In dieser temporären Überzahl hatte das Heimteam dann auch die aussichtsreichste Tormöglichkeit in der ersten Hälfte. Doch Keeper Fabian Müske blieb im Eins-gegen-eins Sieger gegen den ESV-Stürmer. Das war es dann auch schon mit den Aufregern in den ersten 45 Minuten.

Die Sieglosserie des VfB Hallbergmoos ist beendet. Nach vier Spielen gelang dem Tabellensechsten der Landesliga Südost mit dem 2:0 (0:0) beim Mittelfeldteam ESV Freilassing wieder ein Dreier. Erwartungsgemäß war die Rückkehr in die Erfolgsspur aber ein hartes Stück Arbeit.

Drei Minuten nach Wiederbeginn schlugen dann die Hallbergmooser Fußballer durch Arian Kurmehaj zu. Mit diesem Tor bestätigte er Trainer Giglberger, der für ihn Publikumsliebling Tobias Krause aus der ersten Elf rotiert hatte. „Diese Führung war ein Stück weit eine Befreiung“, erklärte Coach Giglberger. In der zweiten Halbzeit hatten die Gäste aus der Flughafengemeinde fortan ein Plus bei gewonnenen Zweikämpfen und mehr Spielkontrolle. So verdiente sich der VfB den Dreier.

Ein Selbstläufer war der Sieg allerdings nicht. Denn Freilassing war vor allem bei seinen Standardsituationen gefährlich. Hier hatten die Hallbergmooser Mühe, die Bälle wegzuverteidigen. Ein bisschen Glück war da auch dabei. Richtig eng war es aber nur einmal, als in der 76. Minute Schlussmann Müske einen Schuss des ESV klasse über die Latte lenkte. Mit zwei Großtaten hat der Winterneuzugang seinen Platz im Tor gefestigt.

Mit ihrem breiten Kader haben die Hallbergmooser einen großen Vorteil gegenüber den meisten anderen Vereinen der Liga. So stellte Coach Giglberger zufrieden fest, dass auch die Einwechselspieler dem Hallbergmooser Spiel einen Schub gegeben haben. In den vergangenen Wochen bei den vier sieglosen Partien war das nicht so gewesen. Diesmal machte Tobias Krause ein Jokertor zum entscheidenden 2:0 (87.). Unter dem Strich sprach Giglberger von einem verdienten Erfolg seiner Mannschaft. Das 2:0 in Freilassing kann aber nur ein erster Schritt zurück zu alter Stärke sein.