Sieg in einem hektischen Spiel

Kreisliga A2: MK Makedonija Stuttgart – SV HNK Slaven Stuttgart, 2:4 (1:2), Stuttgart

Für MK Makedonija Stuttgart gab es in der Heimpartie gegen SV HNK Slaven Stuttgart, an deren Ende eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Die Beobachter waren sich einig, dass MK Makedonija Stuttgart als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte.

Ilija Juric glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für SV HNK Slaven Stuttgart (3./41.). Ehe der Referee Mehdi Yildiz die Protagonisten zur Pause bat, traf Christian Ralevski zum 1:2 zugunsten von MK Makedonija Stuttgart (45.). Zur Pause war SV HNK Slaven Stuttgart im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Für das 3:1 und 4:1 war Almin Ridzal verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (46./70.). Für frischen Wind sollte Einwechselmann Ivan Andovsorgen, dem Zivko Kolev das Vertrauen schenkte (53.). Wenig später kamen Igor Magoci und Dejan Vojnovic per Doppelwechsel für Luka Mijic und Josip Kljajic auf Seiten von SV HNK Slaven Stuttgart ins Match (56.). Kurz vor Ultimo war noch Andov zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von MK Makedonija Stuttgart verantwortlich (87.). Am Ende schlug SV HNK Slaven Stuttgart die Gastgeber auswärts.