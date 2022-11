Sieg in der Schlussphase klargemacht!

Die Spielanteile waren zu Beginn ausgeglichen, aber die ersten drei Tormöglichkeiten verbuchten die Kelkheimer. Genc Hoxha versuchte es in der 9. Minute mit einem Schuss aufs kurze Ecke, den FCM-Schlussmann Noah Straube entschärfte. Kurz darauf waren Straubes Reflexe vonnöten, als Gerret Niederschlags Kopfball aus sechs Metern Torentfernung schon im rechten Eck einzuschlagen schien, er den Ball jedoch per Blitzreaktion zur Ecke lenken konnte (14.). Nachdem auch Hoxhas zweiter gefährlicher Torschuss nicht den Weg in Tor fand (25.), kam auch unsere Offensivreihe langsam auf Touren. Muhamet Aliajs schulbuchmäßiger Kopfball strich nur wenige Zentimeter am linken Pfosten vorbei (27.) und sein Innenristschuss aus 16 Metern verfehlte den rechten Winkel ebenso knapp (30.). Dann war es auf der anderen Seite der stets gefährliche Niederschlag, der einen Kopfball zwar geschickt gegen die Laufrichtung von Straube, aber letztlich nur aufs Tordach setzte (42.). Und so war es der Tabellenführer, der praktisch mit dem Halbzeitpfiff das Runde erstmals ins Eckige brachte. Marco Giliberto schlug eine gute Flanke aus dem Halbfeld in den Strafraum, Aliaj verpasste per Kopf und der Ball prallte von Dominik Friedrich etwas glücklich vor die Füße von Eseyas Bariagaber, der aus sieben Metern einschoss (1:0, 45.). Insofern war die Halbzeitführung sowohl vom Chancenverhältnis, vom Zeitpunkt und auch von der Entstehung ein wenig glücklich.

Was unser Team mit Beginn der zweiten Halbzeit besser machte: Man bekam das Spiel defensiv deutlich besser in den Griff und ließ bis zum Abpfiff nur noch eine Kelkheimer Chance zu. Vielmehr hätte man das Spiel in der nächsten Viertelstunde bereits entscheiden können. Gleich in der 48. Minute stand Friedrich nach einer abgefälschten Vorlage plötzlich völlig blank vor SG-Keeper Moritz Bremer, verfehlte jedoch das rechte Toreck. Auch Aliaj (aus 16 Metern knapp vorbei, 52.), Gianfranco Giliberto (ein wenig zu überhastet aufs kurze Eck, 61.) und Marco Giliberto (Kopfball knapp über die Latte, 63.) konnten das Ergebnis nicht auf 2:0 anheben. Und so folgte die letzte Großchance der Kelkheimer: Nach einem Marxheimer Ballverlust im Mittelfeld wurde Niederschlag perfekt steil geschickt und lief alleine auf Straube zu. Der verkürzte geschickt den Winkel, machte sich im 1-gegen-1 so breit wie möglich und vereitelte so den Schuss des SG-Torjägers (67.). Und nun fühlte es sich so an, als wäre dies der finale Schreckschuss für die Marxheimer gewesen, denn ab diesem Zeitpunkt rollte ein gefährlicher Angriff nach dem anderen auf das Kelkheimer Gehäuse. Zunächst noch ohne zählbaren Erfolg, denn G. Giliberto traf nach starker Vorlage von Freitag mit seinem Direktschuss nur die Latte (71.) und Friedrichs 17-Meter-Schuss zischte am linken Pfosten vorbei (74.). Dann war es aber soweit: Nach einem feinen Zusammenspiel von G. Giliberto, Boyardan und Bariagaber auf der linken Seite verwandelte Aliaj das Zuspiel direkt aus acht Metern zum 2:0 (76.). Der KLA-Spitzenreiter ließ sich nun auch von einer Zeitstrafe für Bariagaber (78.) nicht mehr von seinem Weg abbringen. Benjamin Bakay fing einen Kelkheimer Befreiungsversuch am rechten Strafraumeck ab, setzte sich technisch geschickt gegen einen Abwehrspieler durch und setzte die Kugel rechts unten ins Netz (83.). Gian Giliberto köpfte eine perfekte Bakay-Ecke aus zwei Metern Torentfernung in die Maschen (4:0, 85.) und das vielleicht schönste Tor des Tages blieb Niklas Freitag vorbehalten. Einen abgewehrten Ball drosch er volley aus 15 Metern – leicht halbrechts versetzt – in den rechten Torwinkel (5:0, 89.). Da dies gleichzeitig der 100. Saisontreffer (im 18. Spiel) war, kommt der Youngster nun nicht umhin, auch noch einige Kaltgetränke springen zu lassen!

Am Ende des Tages war der Sieg verdient, wenn vielleicht auch um ein, zwei Tore zu hoch. Die Kelkheimer präsentierten sich insbesondere in der ersten Halbzeit wie ein Team aus der Spitzengruppe, versäumten jedoch, dies auch auf die Anzeigentafel zu bringen. In der furiosen Marxheimer Schlussphase hätte es für die SG auch noch schlimmer als 5:0 kommen können, aber das wäre, wenn man sich die 90 Minuten betrachtet, in der Tat nicht verdient gewesen.