Sieg in der Nachspielzeit: Braunschweig feiert spät

Eintracht Braunschweig II ist mit einem Heimsieg in die neue Oberliga-Spielzeit gestartet. Gegen den Lüneburger SK Hansa setzte sich die Mannschaft mit 3:2 durch. Arda Aksac erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer.
Vor 199 Zuschauern brachte Amer Buljubasic die Braunschweiger in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause kam der Lüneburger SK Hansa zurück in die Partie: Raffael Ziegele unterlief in der 53. Minute ein Eigentor zum 1:1.
Die Gastgeber antworteten nur zwei Minuten später. Jona Renner traf in der 55. Minute zum 2:1. Lüneburg erhielt anschließend einen Foulelfmeter, den Hübner in der 62. Minute zum erneuten Ausgleich verwandelte.
Als vieles auf eine Punkteteilung hindeutete, fiel in der Nachspielzeit doch noch die Entscheidung. Arda Aksac traf in der 90.+4 Minute zum 3:2 und sicherte Braunschweig damit den ersten Saisonsieg.
Durch den Erfolg steht Eintracht Braunschweig II nach dem ersten Spieltag mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 3:2 auf Rang fünf. Der Lüneburger SK Hansa bleibt nach der Niederlage punktlos und belegt mit ebenfalls drei erzielten, aber vier Gegentoren Rang elf.