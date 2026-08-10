Sieg in der Nachspielzeit: Braunschweig feiert spät

– Foto: Horst Vogler

Eintracht Braunschweig II ist mit einem Heimsieg in die neue Oberliga-Spielzeit gestartet. Gegen den Lüneburger SK Hansa setzte sich die Mannschaft mit 3:2 durch. Arda Aksac erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer.

Vor 199 Zuschauern brachte Amer Buljubasic die Braunschweiger in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause kam der Lüneburger SK Hansa zurück in die Partie: Raffael Ziegele unterlief in der 53. Minute ein Eigentor zum 1:1.

Die Gastgeber antworteten nur zwei Minuten später. Jona Renner traf in der 55. Minute zum 2:1. Lüneburg erhielt anschließend einen Foulelfmeter, den Hübner in der 62. Minute zum erneuten Ausgleich verwandelte.