Sieg in der Nachspielzeit

– Foto: Julius Schwalenberg

Als um 20:50 Uhr der Pressebalkon des Ernst-Abbe-Sportfelds unter den Füßen zu wackeln beginnt, gibt es für 7122 Zuschauer im weiten Rund kein Halten mehr. Angeführt von Manasse Eshele sprintet ein Pulk blau gekleideter Fußballer in Richtung Eckfahne zwischen Nord- und Osttribüne und wird binnen Sekunden zu einem Jubelknäuel, aus dem nur unter tatkräftiger Mithilfe Außenstehender wieder die Spieler des FC Carl Zeiss Jena werden, die gerade in der Nachspielzeit den erlösenden Siegtreffer gegen den Greifswalder FC erzielt haben. Doch ebenso wie diese drei Punkte verdient im Paradies bleiben, mussten sie zuvor hart erarbeitet werden. Doch der Reihe nach...

Trainer Volkan Uluc nahm gegenüber dem Auswärtssieg beim BFC Preussen drei Veränderungen an seiner Startelf vor. Für Suljic, Wähling und Hehne rotierten Burmeister, Prokopenko und Weihrauch in die Startformation.

Von Beginn an waren die aktuellen Tabellensituationen der beiden Teams deutlich zu erkennen. Der FCC zeigte schon beim Anstoß mit sieben Spielern an der Mittellinie das aktuell berechtigte Selbstvertrauen, die Gäste hingegen versuchten zunächst durch lange Ballstafetten in den eigenen Reihen Sicherheit in die Partie zu bekommen. So dominierte die Jenaer Mannschaft die Anfangsviertelstunde völlig. Die beste Möglichkeit in dieser Phase hatte Mittelstürmer Emeka Oduah, der nach einer schönen Hereingabe von Weihrauch zwar mit dem Kopf zur Stelle war, das Leder aber nur direkt in die Arme von Torhüter Jakubov köpfte. Auch bei einer Freistoßhereingabe Lankfords und nach einem schnellen Angriff über Lankford und Burmeister zeigte der FCC den Wunsch nach einem frühen Tor, konnte sich diesen aber nicht erfüllen. Wenn die Gäste aus Greifswald einmal in die Jenaer Hälfte eindringen konnten, zeigten sie sich beim letzten Pass stets zu ungenau und blieben dem Gehäuse von Carl Zeiss Jena somit lange Zeit fern. Auch als Soufian Benyamina, der einst in den Reihen des FC Carl Zeiss Jena agierte und seitdem mit 285 Drittligapartien sowie Einsätzen in Liga 1 und 2 viel Erfahrung im höherklassigen Fußball sammelte, in der 17. Minute das Leder tief in der Jenaer Hälfte behauptet, rechnen wohl nur wenige damit, dass die Gäste nur Sekunden später ihre Führung bejubeln. Doch Benyamina legt sich den Ball in halblinker Position zurecht und schlenzt ihn anschließend in Richtung des langen Pfostens. Marius Liesegang streckt sich, doch vergebens. Der Ball landet im Netz. Die Gäste führen, ohne den Strafraum zuvor auch nur ein einziges Mal mit dem Ball am Fuß betreten zu haben. Was bis zur Halbzeit folgt, ist Jenaer Angriffsfußball, der jedoch weiterhin ohne das nötige Glück bleibt.

– Foto: Julius Schwalenberg

In der 23. Minute verlängert Oduah einen Eckball Prokopenkos per Kopf ins Zentrum, findet aber keinen Abnehmer. Drei Minuten später entscheidet sich Oduah für einen Distanzschuss und zwingt Jakubov zumindest zur Faustabwehr. Nach einer guten halben Stunde findet eine Burmeister-Flanke im Zentrum erneut Oduah, der das Leder wohl besser für den hinter ihm positionierten Talabidi hätte durchlassen sollen. Stattdessen landet der Ball über Umwege erneut in den Fängen des Gästetorhüters. Ein möglicher Rückpass von Greifswalds Eder wird dabei durch Schiedsrichterin Schwermer nicht geahndet. Nur wenige Augenblicke später verpassen Weihrauch, Lankford und Butzen den fälligen Ausgleich, scheitern an Jakubov oder der vielbeinigen Abwehr der Gäste. Kurz vor der Halbzeit kombiniert sich die Jenaer Mannschaft noch einmal sehenswert über die rechte Seite. Butzen schickt den erneut sehr aktiven Prokopenko zur Grundlinie. Dessen Hereingabe auf den im Zentrum lauernden Lankford scheint etwas zu ungenau, doch mit viel Mühe erreicht Lankford das Leder und wird kurz nach dem ersten Kontakt deutlich von den Beinen geholt. Elfmeter für den FCC. Mit Maxim Hessel übernimmt der jüngste Jenaer Spieler die Verantwortung. Gästekapitän und Torschütze Benyamina redet auf dem Weg zum Punkt immer wieder auf Hessel ein und versucht zusätzlich zu verunsichern. Beim Strafstoß entscheidet sich Hessel für einen kraftvollen, aber unpräzisen Abschluss, den Jakubov sicher pariert. So geht Carl Zeiss Jena mit einem Rückstand in die Kabine. Beide Teams kommen unverändert aus der Halbzeitpause. Auch die Viererkette bleibt beim FCC zunächst bestehen. Die Gäste zeigen sich im zweiten Durchgang offensiv verbessert. In der 51. Minute erreicht Atilgan die Grundlinie und ist damit der erste Greifswalder, der den Jenaer Strafraum betritt, doch seine Hereingabe wird von Reddemann geklärt. Nur eine Minute später ist Benyamina halbrechts schneller als Hessel, setzt seinen Abschluss jedoch neben das Tor. In der 63. Minute wechselt Uluc doppelt und bringt mit Werner für Fritz sowie Eshele für Prokopenko zwei frische Kräfte. Kurz darauf kommt es zu einer hitzigen Szene: Nach einem Foul von Atilgan an Butzen diskutiert Benyamina intensiv mit mehreren Spielern. Schiedsrichterin Miriam Schwermer zeigt daraufhin gleich fünf Gelbe Karten – gegen Atilgan, Benyamina, Werner, Reddemann und auch gegen Trainer Volkan Uluc.

– Foto: Julius Schwalenberg