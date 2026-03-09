Sieg in der Nachspielzeit

In extremis besiegt der FC Schaffhausen auswärts in Bern den FC Breitenrain. Vor 680 Zuschauenden erzielte Joker Nenad Pejic in der 93. Minute nach schöner Flanke von Mats Hanke den 1:2 Siegestreffer.

Wie schon gegen Kriens begann der FC Schaffhausen mutig und mit Drang nach vorne. Das gleiche hatte aber auch der FC Breitenrain auf seinem Spielplan und so entwickelte sich eine animierte Startphase. Nach einer halben Stunde waren es dann die Munotstädter welche jubelten. Mats Hanke erzielte das verdiente 0:1.

Nach der Pause waren die Schaffhauser in Gedanken noch nicht wirklich im Spiel angekommen. Die Defensive war nicht bereit und nach nur 90 Sekunden gelang den Bernern der Ausgleich. Dies brachte den FCS etwas aus dem Konzept. Durchgang zwei hielt spielerisch nicht mehr ganz das Niveau der ersten Halbzeit.

Doch was die Gelb-Schwarzen auszeichnet in dieser Rückrunde ist der Kampfgeist und der Siegeswille. Und genau dies wurde belohnt. Der neu eingewechselte Nenad Pejic erzielte den frenetisch gefeierten Siegestreffer. Die Vorlage kam von Mats Hanke, der heute eine sehr gute Partie ablieferte.