Sieg in der letzten Minute

Der FCB startete schwach in die Partie, bekam dementsprechend in der 2. Minute nach einem Konter das 1:0. Nach dem Führungstor standen die Gastgeber tief, der FCB hatte viel Ballbesitz und da spielerisch nichts ging, versuchte man es über lange Bälle. Florian Uetz hatte kurz vor der Halbzeit zweimal den Ausgleich auf dem Fuß, vergab aber. Nach der Pause das gleiche Bild, Kirchdorf saß hinten rein und Bellamont lief an. Über lange Bälle nach außen versuchte man gefährlich zu werden. Fabian Metzger schoss in der 76. Minute stark und verdient zum Ausgleich ein. Danach häuften sich die Chancen, der FCB drückte auf den Siegtreffer.