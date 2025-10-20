»Sieg in der Arena! Endlich haben wir den Fluch gebrochen!«

Wenn's läuft, dann läuft's! Das traf auf den FC Ruderting am Sonntag in doppelter Hinsicht zu. Denn einerseits gewann die Spiller-Truppe auch beim Verfolger in der Landeshauptstadt - der achte Sieg im achten Spiel in dieser Spielzeit. Andererseits bestätigten Bauer, Hochrein & Co. somit einmal mehr eindrucksvoll ihre sportliche Ausnahmestellung im Bezirk, die am Abend mit der Auszeichnung zur "Niederbayerischen Mannschaft des Jahres" in Bodenmais entsprechend verbildlicht worden ist.

Das Gastspiel bei Stern München war für den Spitzenreiter der Frauen-Bayernliga die erwartet schwerer Aufgabe. "Sie haben uns die ersten 10, 20 Minunten richtig unter Druck gesetzt. Aber schon in dieser Phase hat man gemerkt, dass sie anfällig sind", blickt FC-Managerin Johanna Maier zurück. Die Mädls um die am 8. Spieltag sehr starke Keeperin Luisa Weinhändler hatte Probleme, sich an den Kunstrasen, der zudem sehr klein ist, zu gewöhnen. "Wir haben uns deshalb zunächst - zu Lasten der Offensive - einmal auf die Verteidigung konzentriert. Da haben wir sehr gut gearbeitet, auch wenn das nicht unser Spiel ist."

Ruderting war nicht das Ruderting wie man es kennt - jedoch aus pragmatischen Gründen und somit rein optisch, wie Johanna Maier berichtet. Felix Afrough, Trainer der Gastgeber, hat es ähnlich gesehen, ordnet das Geschehen allerdings anders ein. "Rudertig hat nichts für das Spiel gemacht. Sie waren wirklich schwach. Ruderting war nicht gut." Sein Team hätte es einfach nur verpasst, die Tore zu machen - und auf der anderen Seite Geschenke verteilt.

Es wird am 8. Spieltag (wieder einmal) deutlich: Der FCR hat alles, was eine Spitzenmannschaft braucht. Qualität ist eindeutig da. Und auch das nötige Glück scheint der einzige niederbayerische Vertreter in der Frauen-Bayernliga zu haben. In dieser Saison kommt auch noch hinzu, dass das Team scheinbar ohne Probleme auf Situationen aller Art schnell und effektiv reagieren kann. Nicht verwundlich also, wenn Johanna Maier vollauf zufrieden ist nach dem 3:1 in München: "Sieg in der Arena! Megageil! Endlich haben wir den Fluch, dass wir bei Stern nicht gewinnen können, gebrochen!" Wenn's läuft, dann läuft's...