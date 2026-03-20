Sieg in Altlüdersdorf: MSV Neuruppin baut die Tabellenführung aus Brandenburgliga: Am 19. Spieltag ist heute gestartet. von LS · Heute, 21:36 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rene Hofrichter

Der heutige Auftakt zum 19. Spieltag der Brandenburgliga unterstrich die Ambitionen des Tabellenführers, der sich auch in der Fremde keine Blöße gab. In einer Begegnung, die von hoher Konzentration und entscheidenden Szenen im Strafraum geprägt war, bewiesen die Gäste die nötige Abgeklärtheit, um ihre Position an der Spitze des Tableaus weiter zu festigen.

In einem intensiven Duell beim SV Altlüdersdorf demonstrierte der MSV 1919 Neuruppin bereits früh seine Effektivität. Die Gäste nutzten ihre Gelegenheiten konsequent und gingen in der 13. Minute durch einen von Rafael Conrado Prudente verwandelten Foulelfmeter mit 0:1 in Führung. Der Spitzenreiter setzte sofort nach und erarbeitete sich nur wenig später die nächste Chance vom Punkt: In der 18. Minute erhöhte Felipe da Silva Felix ebenfalls per Foulelfmeter auf 0:2. Altlüdersdorf gab sich jedoch nicht geschlagen und bewies Moral. Die Bemühungen der Hausherren zahlten sich im zweiten Durchgang aus, als David Waclawczyk in der 68. Minute den Treffer zum 1:2-Anschluss markierte. In der verbleibenden Spielzeit verteidigte Neuruppin den knappen Vorsprung mit Leidenschaft und sicherte sich den wertvollen Auswärtssieg.

Am Samstagnachmittag empfängt der Vorletzte aus Schöneiche den Tabellenzehnten aus Blankenfelde-Mahlow. Die Situation für Schöneiche ist mit 18 Punkten kritisch, der Druck auf die Mannschaft wächst. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, die der BSC Preußen mit 3:2 gewann. Schöneiche benötigt dringend einen Erfolg, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren, während die Preußen ihren Platz im gesicherten Mittelfeld festigen wollen. Morgen, 14:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd Werderaner FC Viktoria 1920 Werder 14:00 PUSH Der BSC Süd 05 belegt derzeit den vierten Tabellenplatz und hat mit erst 16 absolvierten Spielen noch Nachholbedarf. Zu Gast ist der Werderaner FC Viktoria, der auf Rang 12 rangiert. In der Hinrunde konnte Werder den BSC Süd mit 1:0 bezwingen – ein Ergebnis, das die Brandenburger nun korrigieren wollen, um den Druck auf die Aufstiegsränge aufrechtzuerhalten.

Die BSG Stahl Brandenburg tritt als Tabellendritter bei der Eintracht in Miersdorf/Zeuthen an. Die Gäste stehen mit 31 Punkten gut da, müssen jedoch wachsam sein: Das Hinspiel verlor Stahl deutlich mit 2:4 gegen den aktuellen Tabellenachten. Für die Brandenburger ist dieses Spiel wegweisend, um den Anschluss an den 1. FC Frankfurt nicht zu verlieren.

Ein direktes Duell im unteren Tabellendrittel findet in Ahrensfelde statt. Der Neunte empfängt den Vierzehnten. Beide Teams trennen lediglich zwei Punkte, was die Bedeutung dieser Partie unterstreicht. Da das Hinspiel mit einem 1:1-Unentschieden endete, ist auch diesmal mit einem engen Spielverlauf zu rechnen, bei dem beide Seiten versuchen werden, sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.

Morgen, 15:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg FSV Union Fürstenwalde FSV Union 15:00 PUSH

Der Tabellenfünfte aus Fürstenwalde gastiert beim Oranienburger FC Eintracht. Während Union mit 25 Punkten eine solide Saison spielt, steckt Oranienburg auf Platz 13 mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Das Hinspiel endete knapp mit 2:1 für Fürstenwalde. Oranienburg ist gefordert, die nötige Stabilität zu finden, um gegen den favorisierten FSV zu punkten.

Morgen, 15:00 Uhr TSG Einheit Bernau TSG Bernau TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 15:00 live PUSH

In Bernau treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Die TSG Einheit (Platz 6, 23 Punkte) empfängt den TuS 1896 Sachsenhausen (Platz 7, 22 Punkte). Bereits im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Remis. Es ist ein Duell um die Positionierung in der oberen Tabellenhälfte, bei dem Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden dürften.