Sieg im zweiten Vorbereitungsspiel

Am Sonntag ist unsere Erste zum nächsten Vorbereitungsspiel nach Witterda gereist. Der SV Witterda hatte die letzte Saison als Kreisliga-Meister abgeschlossen und bereitet sich nun auf die Saison in der Kreisoberliga (KFA Erfurt/Sömmerda) vor. In den spannenden Spiel mit wechselnden Führungen setzte sich der VfB Oberweimar knapp mit 5:4 durch. Die Tore schossen Tim Carstens (11. / 25.), Maximilian Ködiz (35.), Sebastian Jauss (80.) und Kasimir Scheffel (82.). Am kommenden Samstag empfängt unsere Erste BW Stadtilm. Anpfiff ist um 15:00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz Lindenberg.