Sieg im Waadtland

Wie schon in den letzten Partien startete der FC Schaffhausen mit viel Offensivdrang. Sowohl Babic wie auch Del Toro hatten schon nach wenigen Minuten Torchancen. Der FCS mit einem Chancenplus in Durchgang eins, aber ohne Torerfolg. So ging es mit einem 0 zu 0 in die Pause.

Und auch nach dem Wiederanpfiff waren die Schaffhauser aktiver. Dafür wurden sie nach einer Stunde Spielzeit belohnt. Boris Babic traf zum viel umjubelten FCS-Führungstreffer. Damit war bei den Gästen der Druck etwas von den Schultern gefallen. Dem eingewechselte Théo Bachmann gelang in der 78. Minute das 0:2. Es war der erste Treffer für ihn im FCS-Dress!