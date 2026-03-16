 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Sieg im Waadtland

Promotion League: Vevey-Sports - FC Schaffhausen

von FCS-Medienstelle · Heute, 10:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: regional - fussball.ch

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Promotion League CH
Schaffhausen
Vevey-Sports

Bei äusserst kühlen Temperaturen besiegt der FC Schaffhausen den Tabellenletzten Vevey-Sports mit 0:2. Es war das erwartet schwierige Spiel, gegen einen Gegner, welcher nichts zu verlieren hatte und unbequem aufspielte.

Sa., 14.03.2026, 17:00 Uhr
Vevey-Sports
Vevey-SportsVevey-Sports
FC Schaffhausen
FC SchaffhausenSchaffhausen
0
2
Abpfiff

Sehr zum Ärger der FCS-Fans zu Hause, hatte Vevey-Sports Probleme mit dem Live Ticker und der Stadion Kamera für red+. So flossen leider kaum Informationen während dem Spiel in die Munotstadt.

Wie schon in den letzten Partien startete der FC Schaffhausen mit viel Offensivdrang. Sowohl Babic wie auch Del Toro hatten schon nach wenigen Minuten Torchancen. Der FCS mit einem Chancenplus in Durchgang eins, aber ohne Torerfolg. So ging es mit einem 0 zu 0 in die Pause.

Und auch nach dem Wiederanpfiff waren die Schaffhauser aktiver. Dafür wurden sie nach einer Stunde Spielzeit belohnt. Boris Babic traf zum viel umjubelten FCS-Führungstreffer. Damit war bei den Gästen der Druck etwas von den Schultern gefallen. Dem eingewechselte Théo Bachmann gelang in der 78. Minute das 0:2. Es war der erste Treffer für ihn im FCS-Dress!

Für den FC Schaffhausen verläuft diese Rückrunde unter dem neuen Trainer David Sesa damit äussert erfolgreich. Aus fünf Partien resultieren 12 Punkte. Weiter geht es am kommenden Samstag, erneut auswärts, gegen den SC Brühl St. Gallen.

Foto: David Ruh