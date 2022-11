Sieg im Verfolgerduell – DJK Würmtal überwintert auf Aufstiegsplatz 6:3 gegen Freiham

Dafür, dass die DJK in dieser komfortablen Ausgangslage ist, zeichnen seit Saisonbeginn in erster Linie Spielertrainer Fischer und Joshua Stadler verantwortlich. Die beiden Offensivspieler veranstalten ein munteres Scheibenschießen: In bislang 14 Spielen kommt Stadler auf 24 Tore, Fischer auf 23. Dass sie damit nur die Plätze zwei und drei der Liga-Torjägerliste belegen – geschenkt. Auch gegen Freiham sicherten die beiden den Sieg: Fischer traf viermal, Stadler zweimal. Unter anderem stellte das Duo mit drei Toren binnen acht Minuten von 3:3 auf den 6:3-Endstand in einer harten Partie mit elf Gelben Karten und einer Zeitstrafe. (mg)