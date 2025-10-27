Sieg im Topspiel! SG Frauen erobern zweiten Tabellenplatz

– Foto: Jana Schweers

Dank der besten Saisonleistung feiert die SG Taufkirchen/Stern im Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenführer ESV Freimann II einen hochverdienten 3-1 Erfolg. Bei schwierigen Wind- und Wetterverhältnissen legt die SG bereits in der ersten Hälfte den Grundstein für den Sieg. Von Beginn an überzeugen die Gastgeberinnen mit tollem Kombinationsspiel und lassen den Gästen nicht den Hauch einer Chance.

Ein Doppelschlag von Petra in der 15. bzw. 18. Minute lässt die zahlreichen Heimanhänger früh jubeln. Zunächst kommt Sie nach toller Kombination und einem Traumpass von Kerstin wenige Meter vor dem Tor zum Abschluss und nagelt das Leder unter die Latte. Beim zweiten Treffer hilft der Wind ein wenig mit als eine Flanke von Kerstin der Torhüterin aus den Händen rutscht und Petra aus wenigen Metern den Ball über die Linie drückt.

Die Gäste benötigen 25 Minuten um sich zu erholen, können sich aber bis zur Pause gegen die von Torhüterin Eva dirigierte Viererkette um Pia, Vanessa, Toni und Ogechi keine nennenswerte Torchance erspielen. Kurz vor der Pause dann die dritte Torvorlage von Kerstin. Diesmal findet Ihr Pass in den 16er Stürmerin Julia und diese krönt Ihre Leistung mit Ihrem ersten Saisontor. Ein weiterer Treffer nach schönem Abschluss von Amelie bleibt dem Heimteam leider verwehrt, sodass es mit 3:0 in die Pause geht.