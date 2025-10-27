Sieg im Topspiel! SG Frauen erobern zweiten Tabellenplatz

Dank der besten Saisonleistung feiert die SG Taufkirchen/Stern im Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenführer ESV Freimann II einen hochverdienten 3-1 Erfolg.
Bei schwierigen Wind- und Wetterverhältnissen legt die SG bereits in der ersten Hälfte den Grundstein für den Sieg. Von Beginn an überzeugen die Gastgeberinnen mit tollem Kombinationsspiel und lassen den Gästen nicht den Hauch einer Chance.
Ein Doppelschlag von Petra in der 15. bzw. 18. Minute lässt die zahlreichen Heimanhänger früh jubeln. Zunächst kommt Sie nach toller Kombination und einem Traumpass von Kerstin wenige Meter vor dem Tor zum Abschluss und nagelt das Leder unter die Latte. Beim zweiten Treffer hilft der Wind ein wenig mit als eine Flanke von Kerstin der Torhüterin aus den Händen rutscht und Petra aus wenigen Metern den Ball über die Linie drückt.
Die Gäste benötigen 25 Minuten um sich zu erholen, können sich aber bis zur Pause gegen die von Torhüterin Eva dirigierte Viererkette um Pia, Vanessa, Toni und Ogechi keine nennenswerte Torchance erspielen.
Kurz vor der Pause dann die dritte Torvorlage von Kerstin. Diesmal findet Ihr Pass in den 16er Stürmerin Julia und diese krönt Ihre Leistung mit Ihrem ersten Saisontor. Ein weiterer Treffer nach schönem Abschluss von Amelie bleibt dem Heimteam leider verwehrt, sodass es mit 3:0 in die Pause geht.
Auch nach Wiederbeginn haben die Gäste der SG nichts entgegen zu setzen. Jana und Sigi räumen im Zentrum alles auf und Erstgenannte hat sogar das 4:0 auf dem Fuß. Nach einer Ecke kommt Sie aus dem Rückraum zum Schuss, scheitert jedoch an der überragenden Torhüterin, die den Ball im zurücklaufen mit einer „Ann-Kathrin-Berger Gedächtnisparade“ aus dem Winkel kratzt. Im Anschluss verpasst Petra nach einer weiteren Hereingabe von Kerstin Ihren dritten Treffer.
Auch die Wechselspielerinnen Letti, Anne und Sarah fügen sich nahtlos in die tolle Teamleistung ein und helfen den souveränen Vorsprung zu verteidigen.
Die Gäste erzeugen nur einmal selbst nach einem Eckstoß Gefahr, diese kann jedoch im Kollektiv verteidigt werden.
Erst in der Schlussminute kommt der Ball nach einem Einwurf nochmal in den Strafraum und kann zum 3:1 Endstand vollendet werden.
Fazit:
Die SG zeigte von Beginn an einen tollen Auftritt und feierte einen ungefährdeten Heimsieg. Zwischenzeitlich konnten sich die Gäste bei Ihrer starken Torhüterin bedanken, die einen höheren Zwischenstand verhinderte. Auch der späte Gegentreffer konnte die Freude über das Ergebnis nicht trüben. Am kommenden Wochenende gilt es im nächsten Heimspiel gegen die SG Kirchheimer SC /Aschheim an den Auftritt anzuknüpfen und die nächsten drei Punkte einzufahren.