Sieg im Topspiel: Merten schickt Siegburg mit 3:0 nach Hause

Mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen den Siegburger SV hat der SSV Merten seine Ambitionen auf die Vizemeisterschaft in der Mittelrheinliga untermauert. Die Mannschaft von Trainer Bünyamin Kilic präsentierte sich im Spitzenspiel in starker Form und baute den Vorsprung auf den direkten Verfolger auf sieben Punkte aus.

Die Treffer von Rikiya Ohashi per Elfmeter (19.), Pascal Köpp (31.) und Joker Winzent Suchanek (66.) besiegelten den verdienten Heimsieg der Gastgeber. Ein weiterer Strafstoß hätte das Ergebnis erhöhen können, doch Kenan Akalp scheiterte in der 85. Minute an Siegburgs Torwart Michael Vogel. Kurz vor Schluss sah Mertens Abwehrspieler Eliot Albert nach einem Foulspiel an der Mittellinie noch die Rote Karte.

„Es war ein Konter, aber der Spieler ging Richtung Außenlinie. Für mich war es noch nicht mal ein Foul, aber ist okay. Ich werde das nicht mehr ändern können“, kommentierte Kilic die Szene.