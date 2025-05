Sieg im Topspiel: Bliedersdorf bleibt auf Titelkurs

Viele der gut 150 Zuschauer waren nach dem Heimsieg der Bliedersdorfer in Feierstimmung und blieben auf ein, zwei Bierlängen mehr auf dem Sportplatz. Hätte der Gastgeber gegen den Tabellendritten verloren, wäre er auf den dritten Platz abgerutscht. So verteidigten die Bliedersdorfer die Tabellenspitze. Die FSV haben bei drei ausbleibenden Spielen drei Punkte Vorsprung auf den FC O/O.

„Wir haben noch drei schwere Spiele vor der Brust“, sagt FSV-Trainer Rainer Rambow. Unter anderem gegen Lühe und Stade II. „Ich denke, Oste/Oldendorf hat das leichtere Restprogramm.“ Er vermittelt der Mannschaft im umkämpften Titelkampf, dass sie einfach weiter Spaß am Fußballspielen haben soll. „Und heute haben sich alle gegen einen guten Gegner voll reingehauen“, lobt Rambow.

A/O III habe gut gespielt, so Rambow, hatte dabei aber nur zwei echte Chancen. Das Chancenplus lag beim Gastgeber, deshalb gehe der Sieg auch in Ordnung. Ein „strittiger Elfer“, so Rambow, hat Bliedersdorf zum richtigen Zeitpunkt auf die Siegerstraße gebracht. Jesse Höft verwandelte sicher.

Jan Ehlers, der den Elfer herausgeholt hatte, besorgte dann kurz vor Abpfiff nach schöner Einzelaktion das 2:0 und die Vorentscheidung. Die zwei weiteren Tore fielen in der Nachspielzeit. Bliedersdorf hat A/O III damit distanziert. Der FC O/O bleibt dem Tabellenführer aber im Nacken.

Wie würde es der FSV in der Bezirksliga haben?

„Das Relegationsspiel um den Aufstieg haben wir sicher“, sagt Rambow. Das sei ein Erfolg, wenn man bedenke, dass Bliedersdorf vor drei Jahren, vor seinem Einstieg als Trainer, dem Abstieg nur knapp entkommen war. „Ob wir in die Relegation wollen, weiß ich aber nicht“, so Rambow. Er möchte ohne Umweg und als Meister aufsteigen.

„Dann würden wir ein Jahr Erfahrung in der Bezirksliga sammeln“, sagt Rambow und denkt nach diesem eher tiefgestapelten Satz weiter. „Ich denke, dass der Sprung von der Kreisliga in die Bezirksliga nicht ganz so groß ist. Wir könnten sicherlich im Mittelfeld landen.“ Die letzten Aufsteiger, so Rambow, spielen eine gute Rolle in der Bezirksliga. Wiepenkathen, durch die gewonnene Relegation vor dieser Saison aufgestiegen und voll im Abstiegskampf, habe auch „etwas Pech“, meint Rambow.

Aber wie gesagt: Die Relegation wollen sie in Bliedersdorf ja auch am liebsten vermeiden - und mit Spaß am Fußball Meister werden.

Tore: 1:0 (65. FE) Höft. 2:0 (90.) Ehlers, 2:1 (90.+4) Kuse, 3:1 (90.+7) Winkelmann.

D/A IV wacht zu spät auf